Trump defiende el papel de Kristi Noem y Tom Homan en medio de las críticas por las redadas antiimigratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido este viernes en defensa de la secretaria de Seguridad Nacional del país, Kristi Noem, y el denominado "zar de las fronteras", Tom Homan, en el marco de las críticas que suscitan las políticas antiimigración de la Administración estadounidense, acrecentadas tras la intervención en el estado de Minnesota y las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en las últimas semanas.

"Los lunáticos, insurrectos, agitadores y matones de la izquierda radical atacan a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, porque es mujer y ha hecho un trabajo realmente excelente", ha aseverado el inquilino de la Casa Blanca en un agradecimiento en redes sociales que poco después ha extendido a Homan. "El Zar Fronterizo (...) Tom Homan está haciendo un trabajo fantástico. Es único. ¡Gracias, Tom!".

Para el mandatario estadounidense sus políticas han resultado en éxito, destacando la reducción de la tasa de homicidios y la deportación de los "criminales violentos", que habrían llegado al país, según ha afirmado Trump, durante el mandato de su antecesor Joe Biden.

"Republicanos, no permitan que estos demócratas corruptos, que están robando miles de millones de dólares de Minnesota y otras ciudades y estados de todo el país, los manejen", ha resaltado.

Igualmente, Trump ha acusado a los demócratas de estar detrás de las protestas, que en los últimos días han llenado las calles de multitud de ciudades en el país, para "camuflar y ocultar sus actos criminales de robo e insurrección". También ha sostenido que "todos" deberían estar en la cárcel.

"Fui elegido por Fronteras Fuertes y Ley y Orden, entre muchas otras cosas. Gracias a la Secretaria Kristi Noem. Recuerden: ¡Las elecciones tienen consecuencias!", ha concluido.

Las actuaciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota han generado importantes manifestaciones en las últimas semanas, especialmente a raíz de la muerte de Alex Pretti y de Reneé Good, tiroteados por agentes federales, así como la detención de un niño de cinco años.