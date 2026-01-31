(Previa) Athletic y Real Sociedad enfrentan sus rachas en un desigual derbi vasco

El Real Betis buscará afianzarse en puestos europeos este domingo cuando reciba al Valencia CF, que llega con una racha positiva y la intención de alejarse de la zona de descenso, mientras el Athletic Club y la Real Sociedad protagonizan un derbi vasco marcado por las diferentes trayectorias de ambos equipos y la apremiante necesidad de puntos para los locales. Según detalló Europa Press, la jornada vigésima segunda de LaLiga EA Sports presenta duelos donde la distancia entre rivales en la tabla se combina con estados de forma opuestos, especialmente en el encuentro que se vivirá en San Mamés desde las 21.00 horas.

El medio Europa Press informó que, a pesar de la corta diferencia de tres puntos entre Athletic (24 puntos) y Real Sociedad (27 puntos), la situación de cada equipo es contrastante. Los vizcaínos acumulan una serie negativa: apenas han sumado un punto de los últimos quince en disputa, registrando cuatro derrotas y un empate, el más reciente ante Sevilla FC por 2-1. El último triunfo liguero del equipo dirigido por Ernesto Valverde se remonta al 6 de diciembre, situación que los mantiene en el decimotercer puesto, apenas tres unidades por encima de los lugares de descenso. Esta coyuntura aumenta la presión sobre el grupo local, que aspira a recuperar confianza en el derbi vasco antes de concentrarse en los cuartos de final de la Copa del Rey, donde enfrentará al Valencia.

En contraposición, detalló Europa Press, la Real Sociedad ha dejado atrás un inicio de diciembre complicado, etapa que motivó el relevo en el banco tras la salida de Sergio Francisco. Bajo la conducción de Pellegrino Matarazzo, el conjunto donostiarra no conoce la derrota tras cinco encuentros sucesivos en liga y siete en todas las competiciones. El equipo llega tras enlazar victorias ante Getafe (1-2), FC Barcelona (2-1) y Celta (3-1), lo que lo sitúa octavo, con siete unidades respecto al último boleto a torneos europeos y seis sobre el descenso. Además, la plantilla afrontará el compromiso con ausencias notables como las de Take Kubo, Unai Marrero e Iñaki Rupérez, todos lesionados, y Duje Caleta-Car, expulsado en la última jornada, al tiempo que Arsen Zakharyan se mantiene en duda.

En el apartado de bajas, el Athletic Club se complica aún más por la ausencia obligada del sancionado Iñigo Lekue, así como las lesiones de Oihan Sancet, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz. Se suman las dudas sobre la recuperación de Dani Vivian e Iñaki Williams, una circunstancia que condiciona la planificación de Valverde para enfrentar a un rival en franco ascenso.

El acumulado de resultados recientes coloca al Athletic en una dinámica negativa, mientras los de San Sebastián buscan consolidar la respuesta favorable al nuevo entrenador, que además prepara el enfrentamiento ante el Deportivo Alavés en Copa del Rey, otro derbi vasco que puede significar un espaldarazo anímico si estiran su buen momento.

En paralelo a este derbi, la programación de la jornada integra otros enfrentamientos decisivos, como el Real Betis vs Valencia en el estadio de La Cartuja. Europa Press consignó que el conjunto sevillano, dirigido por Manuel Pellegrini, llega con la responsabilidad de defender su sexta plaza, última que da acceso a competiciones europeas, posición que actualmente comparte en puntos (32) con el RC Celta, solo por diferencia de goles. El Betis ha conseguido apenas un triunfo en los últimos cuatro compromisos de liga, todos fuera de casa, con derrotas ante Real Madrid (5-1), Real Oviedo (1-1) y Alavés (2-1), y una victoria en su feudo.

El rival de turno, el Valencia, ha dado muestras de mejoría al sumar en sus tres más recientes cotejos y conseguir triunfos ante Getafe (0-1), primer festejo lejos de Mestalla en la presente temporada, y Espanyol (3-2), sumando además su avance en Copa ante el Burgos CF (0-2). Según explicó Europa Press, el equipo de Rubén Baraja logró salir de la zona de riesgo y cuenta hoy con 23 puntos, dos más que la franja de descenso, presentando una evolución defensiva que le ha permitido encajar una sola derrota en sus últimos siete compromisos oficiales, aunque sigue figurando como el cuarto conjunto que más goles ha recibido en la competencia (33).

El cuadro bético encara el partido con una lista amplia de ausencias: Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, Roro Riquelme, 'Cucho' Hernández, Giovani Lo Celso y Junior Firpo permanecen lesionados, y Natan está sancionado. Por el lado valenciano, Cristian Rivero cumplirá el segundo de tres partidos suspendido, y Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Correia siguen fuera, mientras César Tárrega es duda.

El Coliseum Alfonso Pérez será escenario de un tercer duelo igualmente condicionado por las necesidades clasificatorias. RC Celta, séptimo y con 32 puntos, igualado con el Betis, visitará a Getafe desde las 18.30 con la meta de retomar la senda victoriosa, tras ver frenada una racha de cinco triunfos y un empate consecutivo en la pasada fecha cuando cayeron 3-1 ante la Real Sociedad, a pesar de que el rival jugó con un hombre menos desde el cierre del primer tiempo. El equipo gallego, dirigido por Claudio Giráldez, viene de empatar 1-1 con el Estrella Roja y se prepara para decidir su pase a octavos de la Liga Europa ante el PAOK de Salónica.

El Getafe, por su parte, atraviesa una mala racha, con ocho compromisos sin conseguir victorias —siete en la Liga, con seis derrotas— y se mantiene con apenas 22 puntos, solo uno por encima del descenso, pese a la intervención parcial del Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid, que aceptó provisoriamente su recurso ante las restricciones de LaLiga y la RFEF sobre la masa salarial. Las opciones del equipo de José Bordalás pasan por modificar la tendencia con ayuda de las altas temporales posibles tras el fallo judicial. Solo Borja Mayoral y Davinchi permanecen lesionados, aunque el club aguarda la evolución de Yvan Neyou y Abu Kamara, mientras Abdel Abqar podrá estar disponible. El Celta solo registra las bajas de Mihailo Ristic, Franco Cervi y la posible salida de Bryan Zaragoza.

El cronograma del domingo, reportó Europa Press, se completa con el cruce inicial entre Real Madrid y Rayo Vallecano desde las 14.00 en el estadio Santiago Bernabéu, donde Díaz de Mera Escuderos arbitrará el encuentro; a las 16.15 se miden Real Betis y Valencia bajo la supervisión de Sánchez Martínez; a las 18.30 se enfrentarán Getafe y Celta con arbitraje de Galech Apezteguia, y a las 21.00 el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad contará con la presencia de Cuadra Fernández como juez central.