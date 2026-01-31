(Previa) Alcaraz y Djokovic buscan su pedazo de historia en Australia

El tenista español Carlos Alcaraz compite este domingo (9.30 horas) por ganar su primer Abierto de Australia y convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam', en una final en Melbourne que tendrá enfrente al serbio Novak Djokovic, quien, a sus 38 años, aspira al récord histórico de los 25 'grandes'.

El murciano se superó en la cita australiana, donde hasta esta semana no había pasado de los cuartos de final, con el objetivo claro de romper otro récord en su joven pero increíble carrera. Al 2026 le pidió un deseo por encima de cualquier otro: completar el 'Grand Slam' y, a sus 22 años, tiene a tiro el que le falta.

Después de levantar dos veces Roland Garros, Wimbledon y US Open, en su primera campaña sin Juan Carlos Ferrero en su banquillo, el tenista de El Palmar ha sido capaz de brillar en Melbourne más que nunca. La inesperada ruptura en su equipo no afectó el rendimiento de un Alcaraz que no cedió ni un set hasta una épica semifinal contra Alexander Zverev este viernes.

El número uno del mundo estuvo contra las cuerdas ante un rival también entonado en el primer 'grande' de la temporada y aguantó el tipo pese al ataque de calambres del tercer set. El murciano recuperó su mejor versión, pero el alemán pudo apearle tras más de cinco horas, con saque para ganar en el quinto parcial.

Alcaraz se quedó la 'semi' más larga de Australia y, después de ser número uno con 19 años, defender títulos en París y Londres, ganar ocho torneos en 2025 o ser el más joven en jugar las cuatro finales de 'Grand Slam', el español quiere abrochar un palmarés de leyenda con un séptimo 'grande' que cerraría el círculo.

Ser además el más joven con los cuatro trofeos más prestigiosos del tenis en su palmarés, afila la mentalidad ganadora de un Alcaraz que ha respondido con creces a las comparaciones que, hace seis años, ponían sobre el murciano la presión de ser el nuevo Rafa Nadal. El murciano tratará de aprovechar la oportunidad, aunque parece claro que vendrán más, ante un Djokovic surrealista.

Así calificó el serbio su billete a la final, fuera de lo racional, ganar al vigente doble campeón, un Sinner que le había barrido en los cinco duelos anteriores. El de Belgrado, superado por la juventud y potencia del nuevo orden en las últimas citas, no quiere oír la palabra 'retirada', y ganó otro thriller de cinco sets este inolvidable viernes de tenis en Melbourne.

'Nole', que no gana un 'grande' desde el US Open 2023, aspira a superar el récord de Margaret Court, quien sin duda estará en la grada, ganando el ansiado 25º título de 'Grand Slam'. A sus 38 años, tras 101 títulos y 428 semanas como número uno del mundo, la ambición del diez veces campeón en Australia por ser considerado el mejor de la historia no tiene fin, o quizá sí este domingo.

Después del Alcaraz-Sinner que acaparó los últimos dos años, Djokovic vuelve a la palestra, confiando en que le quede gasolina para la batalla final gracias al guiño divino de las retiradas de Jakub Mensik y, sobre todo, Lorenzo Musetti en su camino. Será el décimo duelo entre el español y el serbio (4-5), muescas del uno al otro como las finales de Wimbledon ganadas por el murciano o la olímpica que se llevó el de Belgrado, y un domingo con la historia del tenis en juego que puede borrarlas a todas.