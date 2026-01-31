Agencias

Los países bálticos aprueban un área de movilidad militar para facilitar el paso transfronterizo de sus ejércitos

Los Gobiernos de Estonia, Letonia y Lituania han cerrado este viernes un acuerdo para implementar el proyecto Área de Movilidad Militar con el que facilitan el movimiento de sus tropas entre las fronteras de los tres países bálticos con el objetivo de aumentar su seguridad.

"La unidad, la determinación y la inversión en defensa del Báltico son nuestra respuesta conjunta a los desafíos de seguridad", ha sostenido el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, en un mensaje en redes sociales celebrando la firma del acuerdo.

Este proyecto, comenzado en el año 2023 bajo la supervisión de la OTAN, busca "garantizar la movilidad fluida e ininterrumpida de las fuerzas militares", con la aspiración en el largo plazo de servir de modelo para "un área de movilidad militar paneuropea unificada", según un comunicado del ministerio de Defensa de Lituania.

"En tiempos de crisis, cada hora cuenta: los obstáculos burocráticos no pueden frenar nuestra defensa. Los países bálticos nunca volverán a ser la trastienda de nadie. Somos los dueños del flanco oriental de la OTAN y nos tomamos muy en serio la implementación de sus planes de defensa", ha indicado el responsable de la cartera de Defensa lituano, Robertas Kaunas.

La firma ha tenido lugar en la capital de Estonia, Tallín, tras un reunión en la que los tres ministros de Defensa han podido profundizar en el desarrollo de otros proyectos defensivos regionales para los que buscan la financiación de la Unión Europea.

"Nuestra cooperación en materia de defensa con Letonia y Lituania es sólida, como corresponde a dos vecinos cercanos. La decisión tomada en la Cumbre de la OTAN en La Haya de aumentar el gasto en defensa en un 5% es un paso importante para la unidad de los Estados Bálticos y nuestros objetivos comunes", ha afirmado el ministro de Estonia, Hanno Pevkur.

EuropaPress

