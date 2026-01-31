La Guardia Civil sobre las bengalas en restaurantes: "No hay peligro si se siguen instrucciones y son para interiores"

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España, recordando que nuestro país es un referente en este tipo de regulación en comparación con lo que ocurre en otros países europeos, como quedó patente esta pasada Navidad con altercados en Berlín o en la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

"No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior", ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015 --junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea--, así como a la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en la mayoría de casos pequeñas y medianas empresas, ya que son los primeros interesados en evitar riesgos.

"Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso", ha añadido el responsable de la ICAE, que ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y luego se regula su venta dependiendo de su peligrosidad. La normativa impide, por ejemplo, su manipulación por niños menores de doce años con carácter general.

PREOCUPACIÓN EN OTROS PAÍSES EUROPEOS

El capitán Huerta diferencia la situación en Europa con el control que existe en España, ya que sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por una doble razón: la larga y asentada tradición de fiestas donde se usa pirotecnia, como las Fallas de Valencia y, además, la experiencia acumulada por la Guardia Civil derivada de la lucha contra el terrorismo.

"A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas en relación con disturbios en las celebraciones de Nochevieja, dejando 30 agentes de la Policía resultaron heridos. También se registraron incidentes por el uso privado de fuegos artificiales en Países Bajos o en Italia.

"Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas", ha sostenido.

MESA DE TRABAJO CON EL SECTOR

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa con las empresas del sector en España y también los grupos de trabajo con otros países de la Unión Europa para defender que, en este campo, nuestro país inspira al resto para adoptar medidas que ya llevan años aplicándose aquí.

"Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento", ha indicado.

El trabajo preventivo de la ICAE de Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas como la marina. La 'Operación Signal' se saldó con 400 inspecciones sobre un material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

"El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil que tenga la obligación de mirarlo tenga más herramientas gracias a que se han unificado muchos criterios a nivel nacional", ha recordado el capitán Huerta.