Joan Laporta: "Me alegro de que el juez le haya dado con la puerta en las narices al Madrid"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, celebró que "el juez le haya dado con la puerta en las narices al Real Madrid", tras conocerse que se desestimaban unas peticiones del club blanco sobre el caso Negreira, y confió en que "lo más pronto posible se archive el procedimiento".

"El Madrid está ahí de una manera que yo creo que es impropia. Es impropia porque además se utiliza para intentar obtener información del Barça, una información confidencial, estratégica, de filosofía de club, de cómo dirigir el club", dijo este sábado ante los medios en Elche, donde juega el equipo azulgrana.

Laporta apuntó que "estaba fuera de lugar la petición que hacían" desde el equipo que preside Florentino Pérez y por ello fue "desestimada", poniendo al Madrid detrás de "una argumentación absolutamente incierta" en el caso Negreira. "Lo hacen para eso, para mantener el discurso que tienen en su televisión. Saben perfectamente que esto no es cierto", afirmó.

"Espero que lo más pronto posible se archive el procedimiento, porque no va a haber nada que acredite lo que está intentando la parte actora, y en el Barça ya hemos demostrado que nunca el Barça ha alterado la competición intentando obtener favoritismos o ventajas arbitrales. Evidentemente, me alegro de que el juez le haya dado con la puerta en las narices al Madrid", añadió.

Según Laporta, el juez deja claro al equipo de la capital que no es este el sistema "para buscar información del Barça y querer saber cosas de su rival". "Es el intentar ser mejores que nosotros, que es lo que intentamos nosotros intentar ser mejores trabajando, luchando, haciendo las cosas como se deben hacer y no siempre yendo por la puerta de atrás", afirmó.

Por otro lado, el máximo dirigente azulgrana valoró la renovación de Fermín López, oficial este viernes, y destacó el trabajo de su director deportivo, Deco. "Esto es un mérito extraordinario que tiene Deco. Hemos obtenido durante este mercado de invierno más de nueve millones de euros por operaciones de jugadores y está trabajando mucho en que el Barça tenga presente y futuro", dijo.

"Fermín es un pedazo de jugador, que además está muy integrado en el club desde pequeñito, es una persona extraordinaria y es un jugador de gran talento que nuestro entrenador siempre habla maravillas de él. Deco y su equipo esto lo tienen muy presente y creían que se tenía que mejorar el contrato de Fermín. Lo tenemos hasta 2031 y la verdad es que estamos muy satisfechos del trabajo que está haciendo Deco y todo su equipo", terminó.