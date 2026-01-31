Diego Pablo Simeone: "Como entrenador es bueno que te exijan, me hace mejorar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confió en que el club se refuerce antes del fin del mercado de invierno después del empate (0-0) ante el Levante este sábado y de las posibles lesiones de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, problemas que le obligan a "mejorar" como entrenador.

"Todavía quedan dos días, pueden pasar un montón de cosas", afirmó en rueda de prensa sobre el mercado, antes de explicar su once. "Por lo que se vio en el primer tiempo. El primer tiempo lo dominamos hasta el final, entendíamos que los chicos que estaban en el campo podían generar el juego que se generó, controlar el partido como lo controlaron, tener el ataque continuo. Hicieron un muy buen primer tiempo, no juegan solamente diez por obligación", dijo.

Además, el 'Cholo' fue preguntado por la falta de efectivos. "Eleva la creatividad, el trabajo del entrenador. Como entrenador es bueno que te exijan para poder mejorar y esto me hace mejorar como entrenador", comentó.

"El equipo volvió a hacer un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Pudimos haber hecho un gol, ellos se defendieron ordenado. El segundo tiempo empezó a aparecer el desgaste de los partidos cada tres días. Nos faltó más juego, no fue el mismo en el segundo", añadió en declaraciones a Dazn.