Agencias

Alexander Sorloth, trasladado a un hospital por un traumatismo con "fuerte herida incisocontusa"

Guardar

El futbolista noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, ha sido trasladado este sábado a un hospital "para someterse a diferentes pruebas", debido a una "fuerte herida incisocontusa" sufrida tras un choque de cabezas con Matías Moreno, durante el partido de los colchoneros contra el Levante UD en la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

"Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", informó el Atlético desde su cuenta en la red social X.

Cuando transcurría el minuto 23 de ese encuentro entre 'granotas' y colchoneros en el Estadio Ciutat de València, Sorloth fue con bastante ímpetu a despejar de cabeza el balón y chocó frontalmente con la cabeza de Moreno. Ambos futbolistas fueron sustituidos por precaución, siendo el delantero noruego quien acabó peor parado, marchándose en camilla.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Polonia protegerá su espacio aéreo con escudo antidrones más avanzado de Europa, dice Tusk

Infobae

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Millones de estadounidenses continuarán bajo

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

El técnico brasileño Mano Menezes

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Alcaraz entrena en Rod Laver

Embajador ruso ante ONU afirma que Irán está ahora mejor preparado para ataque que en 2025

Infobae