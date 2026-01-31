Alexander Sorloth, trasladado a un hospital por un traumatismo con "fuerte herida incisocontusa"

El futbolista noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, ha sido trasladado este sábado a un hospital "para someterse a diferentes pruebas", debido a una "fuerte herida incisocontusa" sufrida tras un choque de cabezas con Matías Moreno, durante el partido de los colchoneros contra el Levante UD en la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

"Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", informó el Atlético desde su cuenta en la red social X.

Cuando transcurría el minuto 23 de ese encuentro entre 'granotas' y colchoneros en el Estadio Ciutat de València, Sorloth fue con bastante ímpetu a despejar de cabeza el balón y chocó frontalmente con la cabeza de Moreno. Ambos futbolistas fueron sustituidos por precaución, siendo el delantero noruego quien acabó peor parado, marchándose en camilla.