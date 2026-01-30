Ucrania denuncia en el OIEA los ataques rusos al sistema eléctrico y nuclear

Viena, 30 ene (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) analiza este viernes la situación creada en Ucrania por los ataques rusos a la infraestructura energética del país, en una reunión convocada sin el apoyo de Estados Unidos y cuando acaba de empezar una tregua de estos ataques pactada entre Donald Trump y Vladímir Putin.

La reunión a puerta cerrada de la Junta de Gobernadores ha sido solicitada por Países Bajos a petición de Ucrania, la convocatoria ha sido apoyada por doce de los 35 miembros de ese órgano ejecutivo del OIEA, pero no por Estados Unidos, China, India o, por supuesto, Rusia.

La Junta "va a debatir la situación, el desafío y la amenaza que Rusia representa para la seguridad y protección nuclear, al destruir de manera sistemática y deliberada la infraestructura energética ucraniana, en particular las subestaciones ucranianas", afirmó a los medios antes del encuentro el embajador de Ucrania ante el OIEA, Yuriy Vitrenko.

Sobre el hecho de que EEUU no haya patrocinado la convocatoria de la reunión, el diplomático ucraniano dijo que Ucrania ha recibido la solidaridad de otros doce países de la Junta y recordó que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido los esfuerzos de Trump para "parar el terrorismo energético" de Rusia.

Aunque no está previsto que hoy se apruebe una resolución, el representante ucraniano dijo que espera "señales muy fuertes y específicas de apoyo y solidaridad con Ucrania", y confió en que esta reunión sirva para arrojar luz "sobre la amenaza a la seguridad y protección nuclear en Europa y en todo el mundo".

La intervención de la Unión Europea ante la Junta, a la que tuvo acceso a EFE, instó a Rusia a "detener inmediatamente todas sus operaciones militares, en particular las que tienen como objetivo las infraestructuras de energía y otras críticas de Ucrania".

Además, los europeos recordaron, como viene haciendo el OIEA desde que comenzó la invasión rusa hace casi cuatro años, el peligro que supone atacar las subestaciones que suministran la electricidad que mantienen operativos los sistemas de seguridad de las centrales nucleares.

Los ataques han dejado en numerosas ocasiones sin electricidad a la antigua central de Chernóbil y a la de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde casi el comienzo de la guerra.

Zelenski anunció hoy que su país se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un momento en que se espera que las temperaturas bajen de los 25 grados negativos en algunas partes de Ucrania.

La reunión de hoy debería haberse celebrado hace diez días, pero se ha ido retrasando hasta que ha tenido lugar cuando este alto el fuego ya ha sido anunciado.EFE

