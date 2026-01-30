SpaceX desarrolla un sistema que reduce la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial

La decisión de SpaceX de permitir el acceso universal y gratuito a los datos de su sistema Stargaze representa un cambio en la forma en que los operadores de satélites gestionan los riesgos en el entorno espacial. Según detalló el medio, Stargaze facilitará a todos los actores la posibilidad de compartir información esencial sobre efemérides y trayectorias orbitales, permitiendo anticipar potenciales colisiones y tomar medidas preventivas. La propia compañía, según consignó el medio, espera que la apertura de estos datos incentive una mayor coordinación entre operadores y contribuya a una gestión más segura del creciente tráfico en la órbita terrestre.

De acuerdo con la información publicada, SpaceX ha anunciado oficialmente el desarrollo de Stargaze, un Sistema de Reconocimiento de la Situación Espacial (SSA, por sus siglas en inglés) que incrementará la seguridad de las operaciones en la órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés). La intención declarada de la empresa dirigida por Elon Musk es contribuir a la reducción de la probabilidad de colisiones entre satélites y basura espacial, permitiendo un acceso libre de costo a la información generada por su red tecnológica. Elon Musk afirmó que "SpaceX ahora proporciona conocimiento preciso de la posición de los objetos en la órbita de la Tierra a todos los operadores de satélites de forma gratuita. Esto reducirá en gran medida la probabilidad de colisiones que crean peligros de desechos orbitales (basura espacial)", reproducido por el medio.

Entre los motivos que justifican la necesidad de este sistema, SpaceX describe prácticas recurrentes que elevan el peligro para los dispositivos en órbita. Según publicó el medio, se mencionan maniobras no coordinadas de satélites sin el intercambio de predicciones de trayectoria, la permanencia de cuerpos de cohetes en la órbita baja y la realización de pruebas antisatélite por parte de algunos países como factores que agravan el riesgo de accidentes y colisiones. Ante estos retos, la compañía enfatiza la importancia de mejorar la coordinación del tráfico en el espacio exterior.

La diferencia principal entre Stargaze y los tradicionales métodos de observación radica, según informó el medio, en el nivel de detalle y frecuencia de sus registros. SpaceX explica que los sistemas convencionales se limitan a observar objetos un número reducido de veces al día, lo cual deriva en grandes márgenes de error e incertidumbre en las trayectorias calculadas, especialmente por la influencia variable del clima espacial. Frente a ese escenario, Stargaze utiliza cerca de 30.000 rastreadores estelares que recogen información de manera continua, permitiendo registrar cerca de 30 millones de tránsitos diarios de objetos en movimiento en toda la flota orbitante.

SpaceX adelantó, según consignó el medio, que sus capacidades de detección superan por varios órdenes de magnitud a los sistemas terrestres habitualmente empleados, reforzando la precisión en la previsión de conjunciones críticas y puntos de riesgo de impacto. La empresa estima que, con la utilización generalizada de Stargaze, tanto las operaciones comerciales como gubernamentales en el dominio espacial adquirirán mayor fiabilidad y menores niveles de riesgo.

Además, la compañía manifestó que esta iniciativa de apertura de datos supone un llamado a otras organizaciones y empresas para que adopten políticas similares de intercambio y colaboración sobre efemérides, con la finalidad de consolidar estándares elevados de seguridad y vigilancia. La expectativa, de acuerdo con lo comunicado por SpaceX, es que la comunidad internacional de operadores valore y repita el modelo de acceso abierto, favoreciendo un entorno orbital en el que las amenazas de basura espacial y colisiones disminuyan significativamente.

SpaceX prevé que la difusión pública de los datos de Stargaze comience en las próximas semanas, de modo que todos los operadores y partes interesadas puedan aprovechar su potencial para planificar maniobras, optimizar trayectorias y evitar incidentes. Según notificaciones recogidas por el medio, la empresa subraya el carácter innovador del servicio tanto por su escala como por el impacto que espera alcanzar en la sostenibilidad futura de las operaciones en la órbita terrestre baja.