Sánchez promete a las familias de las víctimas que llegará "hasta el final" y hará las "mejoras" necesarias

El jefe del Ejecutivo español remarcó que las instituciones públicas brindarán respaldo constante a las familias afectadas por los accidentes ferroviarios, reiterando que la atención y el apoyo no tienen fecha límite y que los afectados no quedarán en situación de abandono. Según informó el medio, Pedro Sánchez expresó que el país ofrecerá compañía y asistencia mientras sea necesario, subrayando que este compromiso se mantendrá hasta que se esclarezcan todos los interrogantes sobre los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Sánchez dirigió un mensaje a las familias de los fallecidos al día siguiente de la ceremonia religiosa celebrada en Huelva por los 45 muertos del accidente ocurrido el 18 de enero, acto al que el presidente no asistió. Sánchez aseguró en ese contexto que el Estado seguirá proporcionando respuestas "hasta el final" y no eludirá responsabilidades. El presidente señaló: "no vamos a mirar para otro lado" y subrayó la importancia de realizar "mejoras en todo lo que tengamos que mejorar", insistiendo en la necesidad de avanzar en las acciones correctoras que demande la situación.

Según reportó el medio, la declaración de Sánchez tuvo lugar al inicio de un evento denominado ‘Mujeres liderando la ONU del siglo XXI’, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahí, el presidente transmitió el apoyo tanto de la sociedad española como del Gobierno a quienes han perdido seres queridos en los accidentes, afirmando: “Toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso y cariño”. A su vez, remarcó que “las palabras nunca son suficientes”, por lo que consideró imprescindible que se materialicen tanto el compromiso como la acción desde todas las instituciones.

El medio detalló que el presidente garantizó el acompañamiento continuado para evitar que las familias afectadas, además de sufrir la pérdida de sus allegados, enfrenten dificultades económicas que aumenten su situación de desamparo. Sánchez puntualizó que el objetivo es impedir que los afectados tengan que “cargar también con una situación económica” desfavorable.

El Gobierno subrayó también, según publicó el medio, que supervisará y adoptará las mejoras necesarias en los ámbitos requeridos tras los accidentes. Sánchez afirmó que el Estado trabajará sin pausa para dar respuesta a las preguntas lanzadas por la ciudadanía, avanzando en las investigaciones hasta obtener todas las respuestas. Resaltó que el Gobierno y las instituciones no dejarán solas a las víctimas ni a sus familias, manteniéndose cerca de ellas no solo de manera inmediata, sino también a largo plazo.

En el contexto de estos acontecimientos, Sánchez transmitió un mensaje de solidaridad y acompañamiento no solo a través de palabras, sino comprometiéndose a mantener una presencia y una actuación activa, según consignó el medio. “No vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta”, concluyó el presidente.