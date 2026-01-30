Refree, productor de Rosalía y C. Tangana: No vienen a mí "buscando un éxito comercial"

París, 30 ene (EFE).- Se ha granjeado la fama de ser uno de los nombres más influyentes de la música española gracias a su trabajo con artistas como Rosalía, C. Tangana y Niño de Elche, pero Raül Refree es un verso libre que asegura que quienes vienen a él no lo hacen pensando en "vender muchísimos discos", sino a experimentar un "viaje" emocional.

"Yo creo que todo el mundo que viene a mí es muy consciente de que no están buscando un éxito comercial. Creo que nadie piensa 'voy con Raül porque voy a vender muchísimos discos'", explicó a EFE el músico, productor y compositor catalán, de 49 años, en la antesala de presentar en París su última aventura: un disco junto a la cantante de música tradicional italiana Maria Mazzotta.

Aunque llevan trabajando juntos desde hace tres años, a partir de una colaboración para un festival de Barcelona, Mazzotta y Refree -que es el alias de Raül Fernández Miró desde su adolescencia- pondrán de largo por primera vez este domingo, en un concierto en el Théâtre de la Ville de la capital francesa, el álbum 'San Paolo di Galatina', que se publica este mismo viernes.

"Ella lleva toda su vida cantando y estudiando los cantes clásicos y típicos y tradicionales de su región", apuntó Refree en referencia a Mazzotta y a la zona sureña de Apulia, el talón de la bota que forma Italia en el mapa.

Así Refree pudo descubrir nuevas historias de música y danza como la de la 'pizzica', de principios del siglo XX: las mujeres que sufrían depresión eran consideradas víctimas de la picadura de una tarántula y el único antídoto para superar la tristeza era entrar en trance al ritmo de la pizzica, bailando, cantando y gritando de una manera que normalmente no estaba permitida en la sociedad.

'Pizzica' es precisamente el último de los diez temas que conforman 'San Paolo di Galatina', todos ellos procedentes de la música tradicional de Apulia.

"Yo lo que hice fue vestirlos y darles un poco la vuelta, llevarlos hacía un terreno que me parecía que no se había hecho antes", detalló Refree sobre el proyecto.

Para él, que ha trabajado sobre todo con artistas españoles, la música tradicional de Apulia no le ha resultado un universo completamente extranjero, sino que vio conexiones, por ejemplo, con la música que ha hecho con el asturiano Rodrigo Cuevas o con su revisión del fado junto a la portuguesa Lina.

"Yo creo que todo está súper conectado -reflexionó el también productor de nombres como Guitarricadelafuente, Kiko Veneno o La M.O.D.A.- y lo vivo como un aprendizaje constante".

De hecho, la experiencia junto a Mazzotta le ha servido para recrearse en la necesidad de la música para vivir y para reflexionar sobre cómo se ha relacionado con el concepto de comunidad, "algo que poco a poco hemos ido perdiendo a lo largo de los últimos años" en favor de un "individualismo tremendo".

"Cada vez la comunidad es más débil. Se canta menos en familia, se canta menos en sociedad. Yo creo que estos cantes lo que representan es esto precisamente, la necesidad de reunirse y de cantar juntos", opina el que fue colaborador del debut de Rosalía, 'Los Ángeles' (2017).

Fue Mazzotta la que vino a él pidiéndole trabajar juntos, como antes tantos nombres de la música, atraídos por la experiencia de crear música con el catalán, quien además publicó en septiembre el libro 'Cuando todo encaja: Apuntes sobre creatividad'.

"Estoy muy orgulloso de haber elegido muy bien con quién colaborar", consideró, y aunque la etiqueta de ser una de las figuras más influyentes de la música española reciente la encuentra un poco incómoda, en parte también admite que se ha "ido acostumbrando".

Precisó, sin embargo, que siempre ha hecho "las cosas sin pensar en el rendimiento inmediato, ni en si iban a gustar o no, sino como un impulso natural y sincero".

Esa búsqueda le ha llevado también al mundo audiovisual, donde puso música a producciones como 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta (2018) o la serie 'La Mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Con 'Los Javis' se encuentra ahora en plena faena con la música de su próximo largometraje, la esperada 'La bola negra', prevista para 2026 y con un reparto que incluye a Penélope Cruz, Lola Dueñas, Glenn Close y Miguel Bernardeau.

"Ahora mismo estoy completamente abducido por la película", aseveró Refree, que avanza que, aun "intentando ser lo más frío posible", la película va a ser "una maravilla".

Nerea González