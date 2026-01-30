(Previa) El Villarreal arranca ante el mejorado Osasuna su concentración total liguera

El Villarreal CF tratará de dejar ya atrás su negativa página europea en esta temporada y centrar ya todos sus esfuerzos en LaLiga EA Sports empezando por la visita este sábado a un mejorado CA Osasuna, mientras que el Carlos Tartiere el colista Real Oviedo recibirá a un Girona FC al alza, en partidos correspondientes a la vigesimosegunda jornada del campeonato.

El Villarreal CF cerró el pasado miércoles su paso por la Liga de Campeones con una nueva derrota, la séptima en su discreta fase de liga, ante el Bayer Leverkusen alemán (3-0) y ya puede pensar única y exclusivamente en intentar volver la temporada que viene a la máxima competición continental, algo que de momento tiene encarrilado.

El 'Submarino Amarillo', con un partido menos todavía en su haber, marcha cuarto clasificado, a tres puntos del Atlético de Madrid, pero con una cómoda renta de siete sobre el quinto, el RCD Espanyol, que querrá aumentar de forma provisional en su visita a El Sadar (16.15 horas) donde le espera un animado CA Osasuna dispuesto a aprovechar su mal momento de resultados.

El conjunto que entrena Marcelino García Toral se plantará en Pamplona tras haber perdido, entre Liga y Champions, sus últimos cuatro partidos (Bayer, Real Madrid, Real Betis y Ajax), y buscará recuperarse ante los 'rojillos', que han cogido aire tras encadenar dos victorias seguidas ante dos rivales directos como el Rayo Vallecano (1-3) y el Real Oviedo (3-2).

El equipo navarro ha logrado poner una pequeña distancia de cuatro puntos con la apretada pelea por el descenso y ha parece estar con mejores sensaciones en general tras sumar 13 de los últimos 21 puntos, apoyado sobre todo en Ante Budimir, que lleva tres goles en los últimos dos partidos, y Víctor Muñoz.

Los de Alessio Lisci se han fortalecido en El Sadar, con diez de los últimos 12 puntos, y buscarán alargar esta buena dinámica frente a un Villarreal que pese a perder en su última salida liguera ante el Betis, es el cuarto mejor visitante de LaLiga EA Sports.

Para sacar los tres puntos, el conjunto castellonense, que no ha perdido en sus tres últimas visitas al estadio pamplonés, aunque las dos últimas con empate, necesitará recuperar sobre todo el acierto ofensivo después de que esta mala racha sólo haya sido capaz de anotar un gol (Ajax) y no haya visto puerta en sus tres anteriores choques.

Lisci podrá contar finalmente con Aimar Oroz, que estaba aquejado de un golpe, y también recupera al central Alejandro Catena respecto a Vallecas para tener su mejor once; mientras que Marcelino García Toral volverá a rotar mucho respecto al partido en el BayArena con la vuelta de jugadores importantes como Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno o Georges Mikautadze.

EL URGIDO OVIEDO RECIBE AL ENTONADO GIRONA

Por otro lado, el Estadio Carlos Tartiere será el escenario de la apertura de la jornada sabatina (14.00 horas) con un duelo directo por la permanencia entre el necesitado Real Oviedo, colista de la tabla, y un Girona FC en su mejor momento de la temporada.

El conjunto asturiano sigue tratando se seguir enganchado a una permanencia que cada vez se le complica más y que ya tiene a nueve puntos por su incapacidad para poner fin a su mala racha sin ganar un partido, algo que tampoco ha corregido el uruguayo Guillermo Almada.

Los carbayones, que vienen de caer 3-0 ante el FC Barcelona, no suman los tres puntos desde hace cuatro meses cuando, todavía con Veljko Paunovic, ganaron en Mestalla (1-2). Hay que remontarse aún más atrás, al 30 de agosto de 2025, para ver su última, y única, alegría ante su afición con el 1-0 ante la Real Sociedad.

Con todo, se aferra al Tartiere para coger algo de esperanza ya que no ha perdido en sus últimos cinco partidos, todos ellos saldados con empate y sin encajar, pero con sólo un gol anotado. Mejorar arriba se hace vital para soñar con no volver a LaLiga Hypermotion, aunque enfrente va a tener a un Girona FC que ha logrado enderezar su rumbo y se ha reforzado bien en el mercado invernal, aunque no se puede relajar mucho porque está a tan sólo cuatro puntos del descenso.

El equipo que entrena Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', está viviendo su mejor tramo de temporada tras sumar 10 de los últimos 12 puntos, una racha que salvó in extremis el pasado lunes en Montilivi ante el Getafe, frente al que empató (1-1), poniendo una pausa a un óptimo momento de tres victorias seguidas. De todos modos, el conjunto catalán visitará por primera vez en Primera el Tartiere tras haber ganado en sus tres últimas salidas (Espanyol, Mallorca y Real Sociedad) y con el recuerdo del 3-3 de Montilivi.

En lo deportivo, Almada sigue con las bajas de Eric Bailly y de Rahim Alassane, mientras que Míchel recupera efectivos con Axel Witsel, Cristhian Stuani y Abel Ruiz y podría dar la titularidad al argentino Claudio Echeverri, que ya tuvo sus primeros minutos como 'gironí' ante el Getafe CF.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 22 DE LALIGA EA SPORTS.

Real Oviedo-Girona FC. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 14:00.

CA Osasuna-Villarreal CF. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16:15.

Levante UD-Atlético de Madrid. García Verdura (C.Catalán) 18:30.

Elche-FC Barcelona. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21:00.