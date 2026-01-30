PioCreat presenta las últimas soluciones de impresión dental 3D en CIOSP 2026

PR Newswire

SHENZHEN, China, 30 de enero de 2026

SHENZHEN, China, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- PioCreat presentará sus últimas soluciones de impresión dental en 3D en la Reunión Dental Internacional de São Paulo (CIOSP) 2026, uno de los eventos sobre odontología más importantes de América Latina, que tendrá lugar del 28 al 31 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones São Paulo Expo North en Brasil. Los visitantes pueden explorar las últimas soluciones dentales digitales de PioCreat en el stand D93.

Como una importante reunión anual para el sector de odontología en Brasil y en toda América Latina, CIOSP ofrece una plataforma importante para el intercambio directo con odontólogos, distribuidores y profesionales locales del sector. Mediante su participación, PioCreat se involucra de forma estrecha con el mercado regional y fortalece las conexiones con los usuarios y socios clínicos.

Aspectos destacados clave del producto

Lo más destacado de la exhibición en el sitio de PioCreat es PioNext Mini, que cuenta con un diseño portátil todo en uno que integra la impresión y polimerización en una pieza ultracompacta tipo maletín (200 × 170 × 241 mm), lo que permite una verdadera producción en sillones en clínicas con espacio reducido. Con dos cubas de resina, la ACF Fast Vat admite la fabricación de coronas de cerámica en 10 minutos, mientras que la HDF Clear Vat ofrece resultados de alta transparencia y sin pulido. El soporte de doble longitud de onda (385 nm/405 nm) con conmutación inteligente garantiza amplia compatibilidad con la resina, mientras que su alta velocidad, precisión y resolución ultraalta ofrecen resultados estéticos detallados.

Además de PioNext Mini, PioCreat también muestra las impresoras DJ68 y Halot Sky 2025. Asimismo, presentará una variedad de materiales de resina dental, incluidas resinas para coronas de cerámica, bases de prótesis flexibles, alineadores transparentes y férulas oclusales, que demuestran las soluciones integrales de odontología digital de PioCreat.

Experiencia de stand en el sitio

Durante la exposición, el stand de PioCreat presenta exhibiciones de productos en vivo, demostraciones y debates técnicos. El stand está atrayendo un gran interés de odontólogos y profesionales del sector de Brasil y otros países latinoamericanos, incluidos visitantes de Argentina, y muchos asistentes participan en conversaciones en profundidad y charlas de cooperación iniciales.

De cara al futuro

Gracias a su participación en CIOSP 2026, PioCreat está obteniendo información de primera mano sobre la demanda local de soluciones de impresión de coronas en el sillón y refuerza su compromiso con el mercado latinoamericano.

Acerca de PioCreat 3D

Fundada en 2015, PioCreat 3D se especializa en el desarrollo de sistemas profesionales de impresión dental en 3D. Ofrecemos soluciones integradas de hardware, software y materiales para dotar a las clínicas y laboratorios dentales de un flujo de trabajo digital eficiente, preciso y accesible.

Para obtener más información sobre PioCreat, visite nuestro sitio web oficial o síganos en Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872476/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2872477/image2.jpgZLogotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/5742006/Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/piocreat-presenta-las-ultimas-soluciones-de-impresion-dental-3d-en-ciosp-2026-302674943.html

FUENTE PioCreat