Martín de la Puente: "Sigo sin creerlo, a veces cuando las cosas cuestan es fácil rendirse"

Martín de la Puente atribuyó a la perseverancia y al apoyo recibido su avance a la final individual del Abierto de Australia, un logro que calificó como difícil de asimilar debido a la magnitud del esfuerzo requerido durante el torneo. El deportista gallego, número tres del ranking mundial de tenis en silla de ruedas, superó al británico Alfie Hewett en la semifinal al imponerse en dos sets consecutivos con parciales de 6-4 y 6-4. Según detalló el medio Eurosport, De la Puente compartió sus sensaciones poco después de este resultado histórico, valorando la importancia de persistir ante la adversidad y el significado especial que tiene esta clasificación para su carrera.

De acuerdo con lo publicado por Eurosport, De la Puente expresó que mantenerse firme cuando las cosas no marchan bien suele ser complejo, y que en esos momentos resulta sencillo rendirse o pensar que los objetivos no están al alcance. El tenista señaló: "Sinceramente, sigo sin creerlo. Estoy muy feliz porque muchas veces cuando las cosas cuestan o no van bien, pues es fácil rendirse, es fácil quedarse, es fácil pensar que no es para ti. Y la verdad es que, personalmente, hice un esfuerzo muy grande". Sus declaraciones reflejaron una interpretación del deporte como una disciplina en la que la fortaleza mental y el trabajo sostenido marcan la diferencia a lo largo de un torneo tan exigente como el Grand Slam australiano.

La victoria frente a Alfie Hewett no solo le garantizó un lugar en la final, sino que también representó la primera vez que el tenista español accede al partido decisivo de este torneo, lo que sitúa su carrera en un nuevo umbral. El medio Eurosport recopiló sus palabras tras el partido, en las cuales señaló que la clave radica en "creer cuando no se ve y cuando las cosas están difíciles", destacando como este enfoque lo ha acompañado en los momentos más complicados de su trayectoria. De la Puente aprovechó para agradecer de manera explícita a quienes han contribuido en su formación y progreso, mencionando: "Estoy orgulloso de mi trabajo, agradecido a todos los que me han ayudado un montón y muy feliz por este partido y por esta victoria".

El encuentro ante el británico Hewett resultó significativo a raíz del nivel del rival y del contexto del partido. Hewett, uno de los referentes internacionales del tenis en silla de ruedas, compite habitualmente en las rondas finales de los grandes torneos y supone un desafío para cualquier contrincante. Superar este obstáculo reafirma la posición de De la Puente en la élite del circuito mundial y muestra el resultado de una preparación meticulosa en todos los ámbitos del alto rendimiento.

Durante el diálogo con Eurosport, el deportista español insistió en la trascendencia del trabajo colectivo y el respaldo que ha recibido por parte de su entorno profesional y personal. Señaló que el éxito reciente debe entenderse como la culminación de un recorrido en el que intervienen muchas personas, más allá de lo estrictamente deportivo. De la Puente subrayó que la constancia y la voluntad de enfrentar los malos momentos son componentes habitualmente necesarios para alcanzar este tipo de metas dentro del circuito internacional del tenis en silla de ruedas.

El logro del gallego adquiere una dimensión particular por tratarse del primer Grand Slam de la temporada, uno de los escenarios con mayor grado de competencia e impacto mediático. Según informó Eurosport, De la Puente no solo avanza en el cuadro individual, sino también en la consolidación de su carrera como uno de los nombres destacados del deporte adaptado español. La progresión del tenista durante el campeonato ha sido observada con atención tanto por sus seguidores como por los especialistas del ámbito deportivo, quienes reconocen el nivel de exigencia en cada ronda.

El acceso a la final abre la posibilidad de que De la Puente se convierta en el primer jugador español de su disciplina en levantar el trofeo del Abierto de Australia, una circunstancia destacada por distintos medios internacionales. El avance del tenista gallego se interpreta también como un mensaje para los atletas que atraviesan dificultades, promoviendo el valor de la resiliencia y el esfuerzo frente a situaciones desfavorables, tal y como el propio protagonista relató en distintas intervenciones recogidas por Eurosport.

El desenlace de la final determinará un hito en la trayectoria de De la Puente, quien llega a este partido tras una serie de duelos intensos y de lograr uno de los objetivos más ambiciosos de su carrera deportiva. El recorrido del tenista en Melbourne, marcado por el desafío constante y la superación ante adversarios de primer nivel, representa, según expone el propio De la Puente en declaraciones recogidas por Eurosport, una fuente de satisfacción personal y colectiva que sitúa al tenis en silla de ruedas español en el foco del deporte mundial.