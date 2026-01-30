Mañueco reclama por carta a Sánchez una actuación "más firme y proactiva" para frenar Mercosur

Entre las demandas concretas expresadas se incluyó la solicitud de garantizar que los intereses de los productores agrícolas de Castilla y León sean preservados ante la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó el medio que cubrió la intervención, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió este viernes una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, donde expresó la inquietud existente en el sector agrario regional y pidió una respuesta gubernamental más decidida y activa frente a este avance comunitario.

De acuerdo con la información publicada, Fernández Mañueco detalló que la iniciativa de hacer llegar esta misiva fue consensuada en el Consejo Regional Agrario, órgano donde se discutió y adoptó de forma colegiada la posición de exigir protección ante los riesgos que el acuerdo Mercosur podría conllevar para los productores locales. La comunicación, dirigida desde la presidencia autonómica, pretende trasladar al Gobierno central la preocupación del conjunto del campo castellano y leonés ante el impacto potencial del tratado, considerando las particularidades del sector y la defensa de su competitividad.

Durante una visita a la planta de tratamientos de aceites y oleaginosas de ACOR, ubicada en Olmedo (Valladolid), Fernández Mañueco reiteró, como presidente del Partido Popular y candidato a la reelección, la importancia de que el Gobierno central atienda esta reclamación, ya que, bajo su perspectiva, las autoridades nacionales "están más preocupadas de otras cuestiones" y se muestran alejadas de las verdaderas problemáticas del campo. El dirigente regional subrayó la urgencia de que se adopte una postura más firme frente a la posible aprobación del acuerdo Mercosur, insistiendo en que no se debería aplicar mientras no existan plenas garantías para proteger a todos los integrantes del sector agrario autonómico.

Según consignó el medio de referencia, Fernández Mañueco manifestó que la reclamación no parte de un interés particular o político, sino que responde a una inquietud compartida por el sector primario, y se apoya en el aval institucional del Consejo Regional Agrario. Argumentó que solo desde la firmeza y la unidad de acción podrá Castilla y León lograr que sus demandas sean escuchadas, calificando la posición del campo de la Comunidad como "serena" pero "contundente" en la defensa de sus intereses frente a negociaciones internacionales que puedan afectarles.

Tal como reportó el medio, el presidente autonómico sostuvo que trasladar la preocupación al Ejecutivo español busca no solo sensibilizar a la administración central, sino también presionar por una interlocución firme ante las instituciones europeas, con el propósito de marcar una defensa clara de los productores agrícolas y de la economía rural castellana y leonesa. Fernández Mañueco insistió en que la aplicación provisional del acuerdo sin las debidas garantías supondría un riesgo para la viabilidad y el desarrollo del sector, mientras que la demanda elevada este viernes refleja una postura consensuada y representativa.

El dirigente apuntó, según recogió la fuente informativa, a la necesidad de adoptar soluciones contundentes que protejan y aseguren la continuidad y la competitividad de las explotaciones rurales en la región, evitando desventajas frente a la entrada de productos de Mercosur en el mercado europeo. Recalcó que la reivindicación parte de una visión de responsabilidad institucional y de defensa del sector primario, reclamando al presidente Sánchez que actúe con mayor decisión y proactividad, en línea con la preocupación manifestada por agricultores y ganaderos castellanos y leoneses.