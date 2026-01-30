Macron felicita a Damasco y a las FDS por el alto el fuego y el comienzo del proceso de integración

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha felicitado al Gobierno sirio y a la comandancia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la milicia kurda-árabe de la administración autónoma del noreste del país, por el acuerdo de alto el fuego alcanzado este viernes que servirá como prolegómeno para el inicio de un ansiado proceso de integración.

"Felicito al presidente sirio Ahmed al Shara y al general Mazlum Abdi por alcanzar esta mañana un acuerdo integral que conducirá a un alto el fuego permanente y garantizará la integración pacífica de las Fuerzas Democráticas Sirias", ha manifestado Macron en un mensaje en árabe y en francés publicado en sus redes sociales.

El pacto comprende por encima de todo un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo la esperada integración de los guerrilleros en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, con la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

El acuerdo implica textualmente la "integración gradual de las fuerzas militares y administrativas de ambas partes" en un avance crucial tras semanas de enfrentamientos entre el Ejército sirio y este grupo que sirve de fuerza militar oficiosa de la región autónoma del noreste de Siria.

"Francia apoyará la plena implementación de este acuerdo", ha prometido el presidente francés antes de garantizar que su país "seguirá apoyando a Siria y al pueblo sirio en el camino hacia la estabilidad, la justicia y la reconstrucción, en coordinación con sus socios", ha dicho.