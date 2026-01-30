La tasa de paro de la eurozona repitió en el 6,2% en diciembre, con España en segunda posición (10%)

De acuerdo con el informe publicado por Eurostat, en diciembre de 2025 la cifra global de desempleados en la Unión Europea alcanzó los 13,043 millones de personas, de los cuales 10,892 millones correspondían exclusivamente a la zona euro. Sobre este total, se registró una significativa reducción mensual: 94.000 personas menos sin trabajo en el conjunto de la UE y 65.000 menos en la eurozona. Esta caída en los niveles de desempleo coincide con la noticia central: la tasa de paro tanto en la UE como en la zona euro se mantuvo estable en diciembre en el 6,2%, situando a Finlandia a la cabeza con la tasa más alta entre los Veintisiete, seguida de cerca por España.

Según detalló Eurostat, España ocupa el segundo puesto entre los países de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, alcanzando el 10%. Solo Finlandia presenta una cifra más elevada, con un 10,3%, marcando un cambio respecto a meses previos, cuando España lideraba el ranking. Suecia se ubica en la tercera posición, con un 8,8%. Por el contrario, las tasas más bajas se observaron en la República Checa, con un 3,1%, y en Polonia y Malta, ambas con un 3,2%. Bulgaria se posicionó también entre los países con menor desempleo, con una tasa del 3,3%.

El reporte de Eurostat indica que, en comparación interanual, los datos presentan variaciones según la región. Respecto a diciembre de 2024, el desempleo en la UE creció en 71.000 personas, mientras que en la zona euro esta cifra disminuyó en 22.000. Este contraste evidencia dinámicas diferenciadas entre los países que comparten la moneda única y el conjunto de la Unión.

En cuanto al segmento de menores de 25 años, la estadística resalta una reducción en la tasa de paro juvenil dentro de la UE, que bajó dos décimas y se situó en el 14,7%. En la zona euro, el descenso fue de una décima, llegando al 14,3%. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados sumó 2,857 millones en la Unión Europea, concentrándose 2,271 millones de ellos en la zona euro.

El informe también pone el foco en el caso español dentro del paro juvenil. España contabilizó 2,513 millones de ciudadanos sin empleo, de los cuales 429.000 correspondían a menores de 25 años. Esto representó una tasa del 23,4% en este colectivo, siendo la segunda mayor de la UE, solo por detrás de Suecia. Eurostat precisa que Suecia ha superado a España en este indicador, situándose ahora como el país comunitario con el mayor porcentaje de jóvenes desempleados.

El análisis de Eurostat proporciona un panorama sobre el desempeño laboral en el seno de la UE, subrayando diferencias relevantes entre los países del bloque. Mientras que algunas economías mantienen cifras reducidas de desempleo, otras, particularmente Finlandia y España, concentran las tasas más altas, afectando especialmente a la población más joven. La tendencia al descenso mensual en el total de personas desempleadas se observa tanto en la UE como en la zona euro, aunque persisten señales de aumento en comparación anual en el conjunto de los Veintisiete.

Las particularidades del mercado laboral en los diferentes Estados miembros quedan reflejadas en los datos de Eurostat, que recopila y compara de manera regular las cifras de empleo y desempleo, estableciendo así el contexto para el análisis y la toma de decisiones dentro de la política laboral europea.