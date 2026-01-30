Jessica Bueno y su nuevo novio dan rienda a su pasión en su debut 'oficial' como pareja

Durante el desfile de la diseñadora Pilar Vera en la apertura del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) en Sevilla, Jessica Bueno y el músico Roberto Mendoza fueron retratados por Europa Press paseando juntos por el Palacio de Congresos y Exposiciones. Las imágenes captadas muestran a la modelo abrazada a Mendoza, mientras compartían confidencias y sonrisas. Estos momentos, registrados por las cámaras de Europa Press, revelan detalles sobre una relación sentimental que hasta ahora ambos habían preferido mantener en la intimidad.

Jessica Bueno, quien recientemente ha protagonizado titulares por sus rupturas con Jota Peleteiro y Luitingo, asistió como figura central a la jornada inaugural del SIMOF, donde desfiló luciendo diferentes diseños de la última colección de Pilar Vera. Según lo publicado por Europa Press, Mendoza acudió al desfile para mostrarle su apoyo y acompañarla durante el evento, distinguiéndose por su cercanía y gestos de afecto hacia la modelo.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, tras finalizar las obligaciones profesionales de Bueno como modelo, la pareja continuó su recorrido por el recinto. Ambos se desplazaron juntos, sin ocultar la complicidad que existe entre ellos. A lo largo del paseo, se les observó intercambiando actitudes que evidencian una relación cercana: abrazos, miradas y momentos de risa han quedado documentados por los fotógrafos presentes.

Aunque Jessica Bueno ha insistido en que aún no quiere definir ni poner etiquetas a su vínculo con Mendoza, confesó a Europa Press que prefiere avanzar con precaución, mencionando que se conocieron a principios de diciembre y que la experiencia de sus relaciones anteriores la lleva a actuar con reserva. Según relató la modelo al medio, prefiere ir “poco a poco” y con “pies de plomo” tras las etapas difíciles y la exposición mediática de sus rupturas anteriores.

El mismo medio detalla que, tras compartir varios instantes de cercanía en público, en un momento en el que ambos pensaron estar alejados de la mirada de los medios, Mendoza se permitió un gesto más íntimo: besó a Jessica Bueno, quien respondió de forma afectuosa. Solo cuando notaron la presencia de las cámaras de Europa Press, el músico optó por apartar el brazo de sobre el hombro de la modelo, mostrando una actitud más reservada.

Las imágenes difundidas por Europa Press marcan un cambio en la postura de Jessica Bueno respecto a su relación sentimental, ya que, según indica el medio, la modelo ha dejado de evitar la exposición mediática y ha aceptado mostrarse públicamente en compañía de Mendoza, rodeada tanto de colegas del mundo de la moda como de amigos. Estos registros visuales, junto con la presencia conjunta en eventos sociales, reflejan que la relación, aunque aún se mantenga sin denominaciones formales, se encuentra en una etapa de afianzamiento.

Europa Press subraya que, a pesar de la cautela manifestada por Jessica Bueno sobre los términos que emplea para referirse a Mendoza ─y la preferencia de la pareja por avanzar sin etiquetas─, la evidencia pública sugiere un acercamiento sentimental progresivo, especialmente tras varias semanas de mantener la relación fuera del ámbito mediático.

El paso dado durante el SIMOF concede visibilidad a la pareja y permite que tanto familiares como compañeros de profesión reconozcan este vínculo, según explicó Europa Press en su cobertura. Además, la reacción amistosa y relajada de la pareja ante las cámaras sugiere una disposición distinta respecto a la gestión de su privacidad, distinta a la mostrada durante las etapas de inicio de la relación. La jornada, marcada por el desfile en Sevilla, se convirtió en el escenario donde Jessica Bueno y Roberto Mendoza decidieron mostrar, por primera vez y de manera natural, la solidez de su conexión personal.