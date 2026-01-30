Iberia mantiene suspendidas sus operaciones a Venezuela "algún tiempo más" y prevé volver en abril

Iberia ha decidido mantener suspendidas sus operaciones a Venezuela durante "algún tiempo más" siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) y ha señalado que tiene intención de volver a Venezuela en abril.

En concreto, la aerolínea española ha indicado que están reorganizando sus recursos y su planificación con la intención de retomar sus vuelos a Venezuela a principios de abril si se dan "plenas garantías de seguridad".

La aerolínea decidió cancelar toda su operativa en Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera a mediados de noviembre una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevolaran Venezuela, una alerta que fue atendida por EASA, quien recomendó entonces a las aerolíneas de la UE que no volaran hacia el país.

Este miércoles, EASA actualizó su recomendación sobre Venezuela, alargando hasta el 16 de febrero la recomendación de no operar en el país.

No obstante, este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

El presidente estadounidense explicó que ha ordenado tanto al Pentágono como al Departamento de Transporte que hagan los trámites necesarios antes de que finalice la jornada para permitir la reapertura del espacio aéreo venezolano.