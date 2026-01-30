Agencias

Gobierno alemán mira con cautela al alto el fuego temporal de Rusia anunciado por Trump

Berlín, 30 ene (EFE).- El Gobierno alemán se refirió este viernes con cautela al alto el fuego temporal de Rusia en Ucrania anunciado la víspera por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo alemán, Strefan Kornelius, afirmó que hay que esperar "si Rusia realmente cumple su supuesto compromiso" de no atacar la infraestructura energética de Ucrania durante una semana.

El canciller, Friedrich Merz "naturalmente acogería con satisfacción la entrada en vigor de este alto el fuego", señaló, pero pidió esperar a ver si se traslada en hechos el anuncio.

"Durante la noche hemos observado una ligera disminución de los ataques rusos, por lo que aún está por ver si se cumplen íntegramente estos compromisos", reiteró el portavoz.

Recordó que el canciller germano habló por teléfono anoche con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre esta cuestión.

Tanto Merz como Zelenski celebraron los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.

"El canciller reiteró el apoyo alemán a una paz justa y duradera en Ucrania", destacó la nota, según la cual Merz volvió a condenar "la continua destrucción sistemática y brutal de infraestructuras energéticas civiles ucranianas por ataques rusos", señaló la víspera el Gobierno alemán en un comunicado.

Trump aseguró este jueves que Putin ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, confirmó ese viernes que Trump pidió a Putin abstenerse durante una semana, hasta el 1 de febrero, a realizar ataques contra Kiev, pero no precisó si el jefe del Kremlin accedió a esta solicitud. EFE

EFE

