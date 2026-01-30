Europol sitúa a Canarias y el Guadalquivir como claves en el tráfico de cocaína: "Ha alcanzado niveles sin precedentes"

El informe de Europol resalta que organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína hacia Europa han logrado incorporar tecnologías avanzadas y nuevos métodos de evasión, desplazando los puntos de llegada hacia lugares estratégicos como las Islas Canarias y el río Guadalquivir. Este documento, al que accedió Europa Press, indica que la intensificación del uso de embarcaciones neumáticas y narcolanchas, así como el empleo de herramientas sofisticadas como sistemas de comunicación encriptados, embarcaciones autónomas y drones, están permitiendo a estos grupos sortear la vigilancia policial y garantizar el tránsito de grandes cargamentos desde Latinoamérica hasta el continente europeo.

El crecimiento de la producción de cocaína en América Latina y el incremento sostenido de la demanda en la Unión Europea han generado que las redes criminales exploren rutas alternativas y fragmenten sus métodos de operación, según detalló Europol. La agencia europea describió en su informe “Diversificación del tráfico marítimo de cocaína” que tanto las Islas Canarias como el cauce del Guadalquivir se han convertido en enclaves esenciales para una logística más compleja y oculta. Estos grupos no solo emplean buques nodriza en la costa africana sino que también recurren a trasbordos marítimos a través de barcos más pequeños y transferencias en alta mar para minimizar el riesgo de intervención de las fuerzas de seguridad.

Según reportó Europa Press, estas maniobras suelen consistir en que un barco nodriza proveniente de Latinoamérica transfiere la droga en aguas próximas a África Occidental a buques auxiliares. Posteriormente, los cargamentos desembarcan en puertos menos vigilados de África Occidental antes de llegar a las Islas Canarias o a costas andaluzas, desde donde las redes optan por introducir la droga río arriba por el Guadalquivir. Esta estrategia fomenta la llegada de nuevos grupos criminales a la zona, lo que, de acuerdo con Europol, conlleva un aumento en la capacidad y disposición de recurrir a la violencia para proteger los alijos.

El organismo internacional también advierte que el empleo de armas se ha hecho frecuente en estos envíos. El uso de embarcaciones neumáticas ha permitido a los criminales mantenerse hasta 100 millas náuticas mar adentro durante largos periodos, incrementando la dificultad de su detección por las autoridades. El informe enfatiza la proliferación de narcolanchas de alta velocidad, capaces de alcanzar más de 70 kilómetros por hora, y señala el papel crucial de sistemas de comunicación codificados y equipos tecnológicos autónomos no tripulados para burlar los controles policiales.

Como ejemplo de la evolución en las tácticas criminales, Europol destacó la operación ‘Sombra Negra’, liderada por la Policía Nacional española, considerada el mayor golpe al centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar. El operativo, desarrollado con la participación de la Udyco, se saldó con 105 detenidos, según datos de Europa Press. Este caso puso de manifiesto el cambio de modelo operacional en las redes de narcotráfico, que han aumentado su dependencia de complejas infraestructuras marítimas y comunicaciones avanzadas, adaptándose frente a la presión policial en los puertos comerciales.

Las investigaciones demostraron que los sospechosos utilizaban narcolanchas, drones y barcos autónomos, mientras se valían de sofisticados sistemas de cifrado para coordinar los movimientos y evitar interceptaciones policiales. El informe resalta que, además de estos recursos, la fragmentación de las rutas y la adopción de nuevas técnicas de ocultación complican la labor de las fuerzas del orden.

La operación ‘Sombra Negra’ ilustró la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a las nuevas dinámicas del tráfico de drogas. Según datos de Europol publicados por Europa Press, en el operativo participaron no solo la Policía Nacional y la Udyco, sino también organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), así como autoridades de Portugal, Francia, Colombia y Cabo Verde. El operativo estuvo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

El informe de Europol hace hincapié en la necesidad de fortalecer tanto la vigilancia marítima como las investigaciones financieras y la práctica forense, para identificar y desarticular las rutas y los métodos empleados por las organizaciones delictivas. La agencia recalca su apoyo técnico y operativo a los equipos nacionales, como quedó demostrado en ‘Sombra Negra’, para afrontar el crecimiento sin precedentes del tráfico de cocaína hacia la Unión Europea.

Europol concluye que el volumen de droga interceptada y las innovaciones tecnológicas observadas en las operaciones actuales exigen un nivel de cooperación internacional superior. Según remarca la agencia en el informe citado por Europa Press, la diversificación de rutas y la capacidad de adaptación de los grupos criminales requieren respuestas coordinadas y el desarrollo constante de herramientas de detección y persecución especializadas.