"¡Felicidades, Majestad!", fue el mensaje que la institución parlamentaria publicó en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 58 del Rey Felipe VI, al tiempo que comunicó su decisión de resaltar la sede principal en la Plaza de la Marina Española con una iluminación especial en color rojo carmesí. Según informó el Senado, la fachada histórica del edificio se encendió con este tono durante la jornada del viernes 30 de enero, como parte de las actividades conmemorativas en honor al monarca.

El medio detalló que la elección de iluminar la sede no es un hecho aislado, ya que el Senado suele destacar su fachada con colores particulares durante determinadas efemérides y en conmemoraciones oficiales como los días internacionales aneridos por el calendario nacional e internacional. Esta práctica ha convertido a la histórica fachada en un punto de referencia visual durante eventos relevantes para la sociedad y la agenda política española.

De acuerdo con lo publicado por el Senado en sus plataformas digitales, la iluminación especial pretendió no solo homenajear al Rey Felipe VI en la fecha de su nacimiento, sino también resaltar el vínculo institucional entre la Corona y el poder legislativo español. El aniversario de Felipe VI, que este año marcó los 58 años de su nacimiento, ofreció al Senado la oportunidad de expresar públicamente su reconocimiento al monarca mediante esta iniciativa simbólica.

Segun consignó el medio, la acción de iluminar edificios emblemáticos en fechas señaladas forma parte de una tendencia creciente entre instituciones públicas en España. El Senado, situado en la Plaza de la Marina Española, ha reiterado en ocasiones anteriores su compromiso con el reconocimiento institucional tanto de figuras destacadas del Estado como de causas y jornadas internacionales relevantes.

Por medio de esta acción, el Senado volvió a mostrar su disposición a combinar actos simbólicos, como la iluminación de su fachada, con mensajes públicos a través de canales oficiales de comunicación, sumándose a las muestras de felicitación a Felipe VI en línea. Como subrayó la publicación oficial, la combinación de actos presenciales y virtuales busca acercar las celebraciones institucionales a una ciudadanía cada vez más conectada a través de plataformas digitales, reforzando el papel del Senado en la visibilidad de efemérides nacionales y la proyección de apoyos institucionales hacia la Corona.