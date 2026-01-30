El papa León XIV vivirá en la buhardilla del Palacio Apostólico del Vaticano

Ciudad del Vaticano, 30 ene (EFE).- Ni en la Casa Santa Marta como Francisco, ni en el espacioso apartamento del palacio pontificio como los anteriores papas: León XIV ha elegido para vivir la buhardilla del edificio, después de haberse realizado una profunda reestructuración en el inmueble.

Ya se conocía que León XIV regresaría al Palacio Apostólico del Vaticano, que Francisco rechazó al sentirse demasiado aislado, pero no vivirá en el tradicional apartamento donde habitaron los anteriores pontífices, sino que se alojará en la planta entre la tercera logia -desde la que se asoma cada domingo para el rezo del ángelus- y la azotea, según informa este viernes el diario "La Repubblica".

Fuentes vaticanas explicaron a EFE que León XIV utilizará los espacios a disposición de los papas en el palacio pontificio, sin especificar donde estará su habitación privada.

No obstante, las fuentes consultadas confirmaron que ya se ha trasladado a trabajar durante el día al "estudio", la sala desde donde se asoma todos los domingos para el ángelus ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

La buhardilla donde, según el diario italiano, se alojará es apenas visible desde el exterior salvo por unas ventanas que asoman por encima de los marcos de los enormes ventanales.

Durante meses, se han visto trabajadores y grúas realizando obras en los pisos superiores del Palacio Apostólico, ya que se encontraba en mal estado tras los 12 años de ausencia de Francisco y habían aparecido goteras y humedades. Fue necesario además renovar todos los circuitos eléctricos y de fontanería.

Las obras han concluido y, nueve meses después de su elección, se producirá en breve el traslado de Robert Francis Prevost, que actualmente sigue viviendo en el edificio adyacente al Vaticano donde se alojaba como responsable del dicasterio de los obispos.

Según "la Repubblica", el carácter reservado del papa, su pragmatismo estadounidense y su afición por los deportes" le ha llevado a la decisión de este lugar más apartado respecto a las habitaciones de la Tercera Logia donde antes tenían sus habitaciones los papas.

En la buhardilla donde se mudará se ha habilitado un gimnasio para que el papa siga practicando deporte como ya hacía antes de su elección en un centro cerca del Vaticano, mientras que el dormitorio estará al otro lado, sin vistas a la plaza de San Pedro.

Esa ubicación no permitirá saber desde el exterior si el papa "está en casa" ni se podrán adivinar momentos dramáticos como la noche del 2 de abril de 2005, cuando se encendió la luz de la habitación que anunció la muerte del papa Juan Pablo II.

La planta a la que se mudará Prevost es bastante sobria, señala el rotativo de Roma, con el blanco como color predominante y muebles básicos de estilo comercial. No hay baño en la habitación, se accede a él desde el pasillo, y se ha construido una cocina.

Se han creado otras habitaciones con divisiones para alojar a los colaboradores como los dos secretarios privados, el peruano Edgard Iván Rimaycuna y el italiano Marco Billeri.

Hay también una capilla, pero es mucho más pequeña que la de la Tercera Logia, mientras que una imponente lámpara de araña ilumina la entrada en la planta baja, para la planta superior se eligió una lámpara LED moderna y más informal.

León XIV también tendrá acceso a la azotea donde Juan Pablo II encargó una réplica de la Gruta de Lourdes para ir a rezar. EFE