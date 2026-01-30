El oro llega a perder los 5.000 dólares tras desplomarse hasta un 9%

El precio de la plata registró una volatilidad superior al oro, con una caída intradía de hasta el 18%, situándose en 95,11 dólares frente al cierre anterior que superó los 118 dólares, y quedó más de un 21% por debajo del máximo histórico de 121 dólares alcanzado el jueves. En paralelo, el oro perdió la barrera de los 5.000 dólares al experimentar un retroceso que llegó al 9,3%, después de una semana marcada por sus máximos históricos. Según informó el medio, el debilitamiento del precio del metal precioso estuvo motivado por el fortalecimiento del dólar y la nominación de Kevin Warsh como candidato a liderar la Reserva Federal de Estados Unidos.

De acuerdo con los detalles publicados, la cotización del oro al contado bajó a los 4.941 dólares la onza después de haber alcanzado el lunes pasado un récord de 5.595 dólares. Este avance sin precedentes, que llevó al oro a conquistar por primera vez los 5.000 dólares, quedó revertido en la sesión del viernes. A pesar de la corrección abrupta, el valor del oro mantiene una subida acumulada del 15% en 2025, tras haber experimentado un incremento cercano al 70% a lo largo del año.

El medio consignó que, junto al fortalecimiento del dólar estadounidense, la nominación de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal incidió decisivamente en la reacción de los mercados. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó a Warsh como candidato para suceder a Jerome Powell. Warsh, que integró la Junta de Gobernadores del banco central entre 2006 y 2011, es considerado tradicionalmente como un miembro de línea dura en política monetaria, aunque recientemente ha adoptado posiciones cercanas a las propuestas económicas de la Casa Blanca.

Las fluctuaciones en los metales también se explican por movimientos de recogida de beneficios entre los inversores, tras la sucesión de máximos registrados en días previos. Reportó el medio que esta corrección en los mercados fue acompañada por un repunte significativo en el índice del dólar. El cruce euro/dólar descendió por debajo de los 1,19 dólares durante la jornada, después de haber superado los 1,20 dólares al inicio de la semana.

La abrupta caída en el precio de la plata, que superó porcentualmente a la pérdida registrada por el oro, puso en evidencia la sensibilidad de los mercados ante cambios en la política monetaria de Estados Unidos y la evolución de las principales divisas mundiales. Al ajustar posiciones tras las valorizaciones recientes, los inversores provocaron un descenso acelerado en los valores de ambos metales.

El nuevo escenario que se abre con la propuesta de liderazgo de Kevin Warsh en la Reserva Federal contribuyó a un ajuste en las expectativas de política económica y en la dinámica del mercado de divisas, con el consecuente efecto en los activos considerados refugio como el oro y la plata. La reacción de las principales plazas financieras, según consignó el medio, reflejó una combinación de factores técnicos y políticos tras las decisiones en Washington y la evolución de la moneda estadounidense.

La jornada concluyó con los precios del oro y de la plata mostrando una corrección significativa respecto a los niveles históricos alcanzados a inicios de la semana, mientras el dólar acentuó su avance frente al resto de las principales monedas. La perspectiva de una Reserva Federal dirigida por Warsh introduce nuevas variables en la etapa actual, marcada por cambios en los flujos de inversión y en la percepción del riesgo a escala internacional, según reportó el medio.