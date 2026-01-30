EEUU celebra la designación de la UE de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Estados Unidos ha celebrado la decisión adoptada este pasado jueves por la Unión Europea para declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, el pilar ideológico del Ejército iraní y su instrumento en operaciones en el extranjero.

El anuncio fue efectuado por la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en respuesta a la represión que desde hace semanas llevan orquestando las autoridades iraníes contra las protestas en su país, que el estamento clerical iraní achaca a una operación de sabotaje orquestada por Estados Unidos e Israel.

"La decisión de la UE de dar este importante paso también refuerza los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades al régimen iraní y contrarrestar sus actividades desestabilizadoras, tanto dentro como fuera del país", ha señalado el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de un comunicado en idioma farsi, el hablado en Irán, publicado en sus redes sociales.

Para Washington, la Guardia Revolucionaria es "la principal herramienta de la República Islámica para el terrorismo dentro y fuera de Irán", y por ello Washington designó a la rama militar como como organización terrorista en 2019, "destacando su papel central en la promoción y financiación del terrorismo".