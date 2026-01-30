EEUU autoriza una venta de material militar de 1.400 millones para modernizar las fragatas F-100 españolas

Navantia, la compañía española de construcción naval controlada por el Estado, se ocupa actualmente de la modernización integral de las cinco fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, una iniciativa que pondrá al día estas naves entregadas entre 2002 y 2012. El objetivo del programa, con un valor total de 3.200 millones de euros, consiste en ampliar la vida operativa de estos buques hasta el año 2045, según publicó la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés). Dentro de este proyecto más amplio, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha autorizado una venta de material militar avanzada valorada en 1.700 millones de dólares (unos 1.424 millones de euros) destinada a actualizar los sistemas tecnológicos y de defensa de las fragatas españolas. Esta decisión fue notificada al Congreso de los Estados Unidos, instancia que todavía debe dar luz verde definitiva a la operación, detalló la DSCA en un comunicado.

La modernización prevista implica tanto la eliminación de elementos obsoletos como la incorporación de avances tecnológicos para mejorar la eficiencia, la operatividad y la consistencia entre sistemas a bordo de las naves. Todo ello se realizará con el propósito adicional de cumplir con los requisitos medioambientales actuales. Esta actualización incluye la adquisición de componentes esenciales para la defensa y la operatividad naval. Según informó la DSCA, la solicitud realizada por el Gobierno de España comprende cinco conjuntos de sistemas de armas Aegis, seis procesadores de señales digitales y cinco sistemas de lanzamiento vertical MK 41 Baseline VIII.

En la lista de equipos solicitados para la modernización destacan también cinco conjuntos de radares de búsqueda de superficie de última generación, que aumentarán la capacidad de vigilancia y detección en misiones marítimas. Además, se incorporarán terminales de radio de comunicaciones por satélite de frecuencia ultraalta, dispositivos para gestión de torpedos MK 331 y una variedad de otros elementos tecnológicos, describió la agencia estadounidense.

La DSCA señaló que el propósito de la venta se enmarca en los intereses de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos, argumentando que la operación contribuirá a fortalecer a un aliado relevante de la OTAN y a mantener la estabilidad política y el desarrollo económico en Europa. Sostiene, además, que el suministro de este material optimizará la capacidad de España para afrontar posibles amenazas, al proporcionar instrumentos con mayor flexibilidad para contrarrestar riesgos regionales y reforzar la interoperabilidad en acciones conjuntas con Estados Unidos y otros aliados de la OTAN, especialmente en el ámbito de defensa contra misiles balísticos dentro de la región operativa.

De acuerdo con el comunicado recogido por medios estadounidenses, las empresas que liderarán la ejecución y el soporte técnico de estos suministros serán Lockheed Martin, RTX Corporation, General Dynamics y Ultra Maritime Naval Systems and Sensors. El comunicado de la DSCA indica también que la implementación del paquete militar requerirá visitas temporales a España por parte de personal tanto del Gobierno estadounidense como de los contratistas privados involucrados, para tareas de supervisión técnica y asistencia.

Además, los funcionarios estadounidenses consideran que España está en condiciones de integrar plenamente los equipos y servicios que forman parte de esta venta sin dificultades logísticas relevantes. Afirman también que la transferencia no modificará el equilibrio militar fundamental de la región, reportó la DSCA. El mismo informe especifica que esta operación no afectará de manera negativa la preparación defensiva de Estados Unidos, ya que el material vendido está previsto exclusivamente para modernizar las cinco fragatas F-100 españolas equipadas con el sistema de combate naval Aegis.

El programa de actualización abarcará aspectos clave como la corrección de obsolescencias detectadas, la adecuación de los sistemas actualizados y la mejora del rendimiento operativo de las unidades navales, según detalló la agencia norteamericana. En su intervención pública, la DSCA argumentó que la mejora de las capacidades de la Armada española redundará no solo en un reforzamiento de la defensa nacional, sino también en la eficacia de las operaciones conjuntas a nivel de la OTAN, dado que el proyecto permitirá a España mantener el ritmo tecnológico y operativo de sus aliados.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la venta se interpreta como una medida destinada a incentivar la cooperación en materia de defensa frente a amenazas emergentes. Oficialmente, la DSCA indicó: “La venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN que es una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”. Además, añadió que España utilizará los equipos adquiridos para modernizar las cinco fragatas equipadas con Aegis y “mejorar su capacidad para llevar a cabo misiones de defensa e interoperar con los aliados de los Estados Unidos y la OTAN para la defensa contra misiles balísticos en el teatro de operaciones”.

El contrato viene a reforzar una tendencia de colaboración intensa entre España y la industria estadounidense de defensa, colocando a la flota F-100 como referente tecnológico en Europa y asegurando que las capacidades navales permanezcan actualizadas frente a un entorno de seguridad dinámico, según consignó el medio estadounidense en su informe sobre la notificación de la DSCA.