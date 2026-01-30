AV. Un sensacional Djokovic apea a Sinner y se cita con Alcaraz en la final del Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic será el rival del español Carlos Alcaraz el próximo domingo en la final del Abierto de Australia, primera 'Grand Slam' de la temporada, después de ganar este viernes en la segunda semifinal al italiano y defensor del título Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.
Después de mas de cuatro horas de batalla en la Rod Laver Arena, el veterano jugador de Belgrado, a punto de cumplir 39 años, se ha ganado el derecho a optar a su vigesimoquinto 'grande', una cifra récord en el mundo del tenis, ante el murciano, que busca ser el más joven en completar el 'Grand Slam'.