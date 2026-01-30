Agencias

AV. Un sensacional Djokovic apea a Sinner y se cita con Alcaraz en la final del Abierto de Australia

Guardar

El tenista serbio Novak Djokovic será el rival del español Carlos Alcaraz el próximo domingo en la final del Abierto de Australia, primera 'Grand Slam' de la temporada, después de ganar este viernes en la segunda semifinal al italiano y defensor del título Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Después de mas de cuatro horas de batalla en la Rod Laver Arena, el veterano jugador de Belgrado, a punto de cumplir 39 años, se ha ganado el derecho a optar a su vigesimoquinto 'grande', una cifra récord en el mundo del tenis, ante el murciano, que busca ser el más joven en completar el 'Grand Slam'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que mataron los agentes federales en Minneapolis

El mandatario estadounidense calificó a Alex Pretti como "agitador" tras la difusión de imágenes que lo muestran atacando un vehículo oficial, mientras la familia denuncia abuso policial y exige esclarecer el contexto previo a la muerte del enfermero

Trump llama "agitador" y presunto

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Infobae

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Infobae

ACNUR: reciente ola de naufragios en el Mediterráneo muestra la necesidad de cambios

Infobae

Arrestan a un expresentador de CNN que cubrió una protesta en una iglesia de Minesota

Infobae