Ambros Martín deja de ser seleccionador de las 'Guerreras'

El pase de las ‘Guerreras’ por los Juegos Olímpicos de París terminó en la fase de grupos, y la eliminación en ese momento sin victorias ha marcado la actualidad del balonmano femenino español. De acuerdo con la información publicada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Ambros Martín dejará su cargo como seleccionador nacional, en una decisión que según el organismo pretende impulsar una reacción en el equipo de cara a los próximos grandes campeonatos internacionales.

El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, confirmó que la salida de Martín fue acordada entre el entrenador, la Junta Directiva y la presidencia, con el objetivo de modificar la dinámica actual y trabajar hacia un desempeño más sólido en las próximas citas: el Campeonato de Europa de 2026 y el Mundial de 2027. Según reportó el organismo federativo, “el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, con el consenso de la Junta Directiva, y de Ambros Martín, han alcanzado un acuerdo por el cual el técnico canario se desvincula de la Selección Nacional”.

Martín se hizo cargo de la selección femenina el 9 de mayo de 2023, tras la etapa de José Ignacio Prades. Su llegada respondía a la intención de afrontar un ciclo nuevo para el combinado, renovar el grupo y buscar la clasificación olímpica. Según detalló la RFEBM, bajo su dirección, el equipo consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, aunque el recorrido terminó sin partidos ganados en la primera etapa del torneo. Posteriormente, en el Mundial de 2025, la selección quedó fuera en la segunda fase.

Sobre la decisión, el presidente de la federación expresó ante los medios que “necesitamos generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual”. Al cierre de sus declaraciones, Blázquez transmitió su agradecimiento a Ambros Martín y le deseó suerte en sus nuevos proyectos profesionales.

La Federación anunció que el próximo Campeonato de Europa se celebrará desde el 3 al 20 de diciembre de este año, en una edición que tendrá lugar en cinco países: Polonia, Rumanía, Eslovaquia, República Checa y Turquía. El Mundial de 2027, en tanto, se organizará en Hungría. Estas fechas y sedes suponen las próximas oportunidades competitivas para la selección española femenina, que buscará en estos eventos las plazas que otorgarán acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El balance de Ambros Martín al frente del equipo incluyó no solo la clasificación olímpica sino también la gestión de una etapa de transición después del ciclo anterior. Pese a la meta conseguida de acceder a París, los resultados deportivos no alcanzaron las expectativas federativas ni los estándares competitivos del equipo, motivo al que la RFEBM atribuyó la necesidad de este relevo. La entidad sostuvo, según destacó en su comunicado, que el acuerdo busca ofrecer “posibles soluciones para cambiar la tendencia actual” y establecer un relanzamiento en el rendimiento de la selección nacional en los próximos campeonatos.

Al cierre de su etapa como técnico, Martín recibe el reconocimiento institucional por el trabajo realizado durante el ciclo al frente de las ‘Guerreras’. La RFEBM reiteró en su comunicado el agradecimiento al entrenador canario, mientras el balonmano español femenino inicia una nueva fase con el objetivo de rearmar su proyecto técnico y deportivo antes de las próximas citas europeas y mundiales.