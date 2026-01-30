Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 30 de enero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados de Caixabank, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-ingresos-empleados/192

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España Trimestre 4/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-nacional-trimestra/36/espana/106

-- 9.00 horas. IPC, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Diciembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160

-- 12.30 horas. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de diciembre 2025 (CIS)

https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graficos/112/espana/106

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 10.00 horas. PIB de Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676

-- 10.00 horas. PIB de Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672

-- 13.00 horas. PIB de México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos/656

-- 13.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659

-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657

-- 16.00 horas. Desempleo en Colombia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/682

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

EuropaPress

