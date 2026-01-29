Agencias

VÍDEO: Fúnez señala que el compromiso del PP con los agricultores es el endurecimiento de las salvaguardas con Mercosur

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha respaldado este jueves las movilizaciones de agricultores y ganaderos celebradas en distintos puntos de España y ha defendido la necesidad de salvaguardas más rápidas y eficaces en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Así lo ha señalado durante un desayuno informativo organizado por el PP en Ciudad Real, desde donde Fúnez ha afirmado que el PP "siempre ha defendido y defenderá los intereses de agricultores y ganaderos" y ha considerado lógico que el sector haya salido a la calle al entender que "llevamos un Gobierno que les ha sacado de la agenda política desde hace ocho años".

Fúnez ha hablado de que en los últimos años se ha producido un incremento en la Renta Agraria, aunque este aumento no ha compensado el aumento de los costes de producción.

En este sentido, ha ejemplificado la situación del sector al señalar que hace unos años "con un kilo de cereal comprabas tres kilos de fertilizante" mientras que ahora "para comprar un kilo de fertilizante, tienes que vender tres kilos de cereal", a lo que se suma el encarecimiento de la energía, la maquinaria y otros elementos indispensables para el sector, lo que explica las protestas del campo, reivindicaciones que el PP ha dicho compartir.

La dirigente 'popular' ha defendido que su formación cree en el libre comercio, pero ha subrayado que debe hacerse con controles. "Mercosur sí, pero como nació no", ha señalado, reclamando que los productos importados cumplan las mismas exigencias que se imponen a los agricultores de la Unión Europea.

Una posición que, según ha indicado, defenderá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana durante la cumbre que el Partido Popular Europeo celebrará en Zagreb (Croacia).

Fúnez ha destacado que el PP ha defendido salvaguardas más eficaces para proteger a la agricultura y la ganadería españolas dentro del acuerdo con Mercosur.

Entre ellas, ha apuntado que, tras varios meses de trabajo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, se ha logrado la aprobación de un reglamento que recoge la reducción sustancial de los umbrales de activación, que inicialmente se situaban en el 10% anual en sectores sensibles y que finalmente han quedado fijados en el 5%, lo que permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible.

La dirigente popular ha puesto en valor igualmente el refuerzo del sistema de seguimiento y vigilancia, que obliga a la Comisión Europea a monitorizar de forma continua las importaciones de productos sensibles.

Por último, Fúnez ha reiterado que el Reglamento garantiza una activación rápida del mecanismo, con un plazo máximo de 21 días, y ha remarcado el refuerzo del principio de reciprocidad, con un compromiso claro en materia de estándares ambientales, bienestar animal, seguridad alimentaria y controles, además del aumento del control en frontera de los productos agroalimentarios que entren en la Unión Europea.

PACO NÚÑEZ TAMBIÉN APOYA LAS PROTESTAS

Por su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también presente en el encuentro, ha afirmado que la región debe ser la gran potencia agroalimentaria del país y ha advertido de que la futura Política Agraria Común (PAC), tal y como está planteada para el próximo periodo por la Comisión Europea, "es una ruina", por lo que ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores.

Asimismo, ha señalado que el acuerdo con Mercosur no puede entrar en vigor sin acuerdos de reciprocidad que garanticen las mismas condiciones para los productores europeos.

