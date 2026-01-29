Salman Rushdie defiende la "época de la migración" y cuestiona a Trump: "Preocupa a todo el mundo"

En uno de sus relatos más recientes, Salman Rushdie dedica espacio al pintor Francisco de Goya, a quien considera una referencia de inspiración, y evoca su última visita al Museo Nacional del Prado en Madrid, donde observó la obra ‘El jardín de las delicias’. El autor afirmó que las pinturas de los últimos años de Goya presentan paralelismos con la realidad contemporánea, ya que, según sus palabras recogidas por el medio, “ese aspecto (pinturas negras) de los últimos momentos de Goya tiene cierta resonancia contemporánea, porque se parece mucho al mundo en el que vivimos ahora o por lo menos una versión de él”. Este comentario se produce durante la presentación de su nueva colección de relatos, ‘La penúltima hora’, recién publicada en español por Random House, y en la que Rushdie vuelve a la ficción tras el atentado que sufrió en 2022.

Según informó el medio, Rushdie empleó un encuentro telemático con medios de comunicación para exponer su visión sobre la realidad migratoria actual, defendiendo la idea de que la época contemporánea es una “época de movimiento y migración”. El escritor subrayó que este fenómeno afecta tanto a su experiencia personal como a millones de personas en todo el mundo. “Puedes tener raíces en más de un solo sitio. En esta época hay muchísima gente que viaja por todas partes, muchas personas acaban en sitios en los cuales no empezaron. Y ese es el sentido de la idea plural del hogar (…) No es poco corriente, estamos en la época del movimiento y de migración. Y nos da a muchas personas esa sensación de que perdemos un hogar, pero encontramos otro. El sentido de hogar cambia. Y esto se relaciona mucho con la identidad. La identidad está muy relacionada con la idea de las raíces. Y si estás enraizado en muchos sitios, tienes una identidad múltiple. Y me gusta eso”, explicó Rushdie, según consignó el medio.

En ‘La penúltima hora’, Rushdie no solo recorre su historia personal y literaria —que abarca India, Inglaterra y su residencia actual en Estados Unidos—, sino que también revisita los temas fundamentales abordados en obras anteriores, como ‘Hijos de la medianoche’. El medio detalló que el regreso del autor a la ficción marca un punto relevante en su carrera, especialmente tras sobrevivir al ataque de 2022, experiencia que narró previamente en el libro ‘Cuchillo’.

Al abordar la coyuntura política estadounidense, Rushdie expresó inquietud por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. De acuerdo con lo publicado por el medio, sostuvo que “todo el mundo está preocupado. Y habiendo dicho esto, hay muy poco que añadir. Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense y lo vemos con esta discusión de Groenlandia y de Canadá. Se está convirtiendo en un momento oscuro no solo para el resto de la sociedad, sino para todo el mundo”. Rushdie señaló que las decisiones del gobierno estadounidense en esta materia generan alarma en múltiples sectores de la sociedad y ejemplificó cómo los debates sobre Groenlandia y Canadá se han integrado a una percepción general de incertidumbre.

Además, el autor lamentó del crecimiento de la censura en Estados Unidos. Según reportó el medio, catalogó como un “problema muy grave” el aumento de restricciones a la literatura en bibliotecas y escuelas, en contradicción directa con los principios recogidos en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Rushdie explicó: “El crecimiento de la censura en Estados Unidos es un problema muy grave. En primer lugar, es un crimen contra la Primera Enmienda, lo cual va contra la libertad de expresión. La manera en la que esto se lleva a cabo en las bibliotecas, en las escuelas, es algo totalmente aleatorio. Hay escuelas en las que, si un padre se queja de que un libro que está en la biblioteca, de repente se quita y se tiene todo un proceso de si se debería volver a permitir ese libro o no. Es específicamente en libros importantes, 'Cien años de soledad' o 'Matar a un ruiseñor'”.

Rushdie subrayó que las obras literarias objeto de censura son textos que las nuevas generaciones deberían tener la oportunidad de leer. De acuerdo con el medio, el autor opinó que privar a los jóvenes del acceso a estos títulos resulta negativo tanto para su formación lectora como para los valores de libertad y pensamiento crítico.

El medio señaló que Rushdie observa una etapa sombría en la vida cultural y política actual, al comparar el presente con el optimismo que, desde su perspectiva, caracterizó las décadas de 1960 y 1970. Manifestó nostalgia por aquel periodo, indicando que “es triste que la rueda esté girando hacia esa dirección pero nada es permanente. Si las cosas han cambiado a mal, también cambiarán a bien”.

Durante la exposición de sus nuevos relatos, Rushdie también detalló el modo en que la noción de hogar ha evolucionado para muchas personas, en sintonía con los cambios derivados de la movilidad global. La pluralidad de identidades, producto de raíces trazadas en distintos países y culturas, se ha convertido en un elemento central en la escritura y pensamiento del autor, según publicó el medio.

Rushdie, cuya trayectoria incluye notables reconocimientos literarios, reiteró su visión de una sociedad marcada por la migración constante y la continua transformación de los conceptos de identidad y pertenencia, enfatizando que estos aspectos no son excepcionales, sino signos del tiempo presente.