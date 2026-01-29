Agencias

Rescatado un conductor atrapado en el agua en la A-381 y una familia de su casa en helicóptero en Jerez

Agentes de la Guardia Civil han rescatado al conductor de un vehículo atrapado en el agua en la carretera A-381 (Jerez-Los Barrios), que en su inicio en Jerez de la Frontera se ha visto afectada por inundación debido al temporal de lluvia. Además, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha rescatado a una familia en un helicóptero que se había quedado aislada en su vivienda por la crecida del Guadalete.

Según ha indicado la Guardia Civil, ha auxiliado y evacuado a medio centenar de personas de sus viviendas por las inundaciones en la zona de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete por la subida del río a su paso por Jerez. También el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas ha procedido a rescatar a las mascotas de una familia.

Cabe recordar que, según ha informado el 112, las incidencias más destacadas registradas durante la noche se han concentrado en Jerez de la Frontera, donde la Guardia Civil ha informado de anegaciones en viviendas en la zona de Las Pachecas, una pedanía con 400 vecinos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez ha informado de que se habían realizado desalojos preventivos en la zona, con siete viviendas en Los Cejos del Inglés, cinco en Las Pachecas y una en La Cañada del Carrillo.

