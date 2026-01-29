Mueren dos personas tras estrellarse una avioneta de la Fuerza Aérea durante un vuelo de entrenamiento

El accidente mortal del aparato militar AT-6TH ocurrió en Chomthong, provincia de Chiang Mai, una zona empleada regularmente para la formación de pilotos. Según informó la Real Fuerza Aérea de Tailandia a través de un comunicado oficial, dos miembros de su tripulación fallecieron durante un vuelo de entrenamiento realizado el jueves, sin que hasta el momento se hayan esclarecido los motivos del siniestro.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Jackkrit Thammanvichai, declaró mediante una nota pública que la aeronave se precipitó durante una misión de práctica en el norte del país. El funcionario aclaró que ambos tripulantes perdieron la vida en servicio, una afirmación recogida en los canales oficiales de la institución. El lugar del accidente, una zona específica de entrenamiento, permanece acordonado por las fuerzas de seguridad. No se registró ningún daño a civiles ni a viviendas en las inmediaciones del punto de impacto, según detalló el comunicado de la Real Fuerza Aérea de Tailandia.

Después del siniestro, las autoridades iniciaron labores de protección del área para llevar adelante una investigación con el objetivo de esclarecer las causas del accidente. La Fuerza Aérea resaltó que este proceso de análisis busca “determinar de forma correcta” el origen del incidente y extraer aprendizajes que permitan fortalecer la seguridad operativa, para evitar que sucesos similares tengan lugar más adelante.

El medio consignó que la investigación será de carácter exhaustivo. Las primeras comunicaciones oficiales subrayaron la relevancia de este análisis para mejorar los protocolos y medidas de seguridad durante las misiones de entrenamiento aéreo. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre las circunstancias técnicas o posibles fallas ocurridas antes del siniestro, restringiendo los datos al comunicado inicial.

Este accidente se suma a otro antecedente registrado en abril de 2025, cuando seis policías fallecieron al estrellarse su avión en el mar durante unas maniobras de paracaidismo llevadas a cabo en una zona al sur de Bangkok, según publicó la misma fuente. A raíz de ese evento, organismos militares y de seguridad reforzaron sus compromisos internos para la revisión de procedimientos de entrenamiento.

En ambos casos, los incidentes pusieron en el foco la seguridad durante operaciones de formación y maniobras, e impulsaron a las autoridades tailandesas a tomar medidas inmediatas en el terreno, tanto en el resguardo del área como en la recopilación de indicios útiles para las pesquisas. La Fuerza Aérea de Tailandia anunció la utilización de sus canales institucionales para difundir los avances que se registren en la investigación, aunque no brindó una estimación sobre los plazos para la entrega de resultados.

El comunicado insistió en la necesidad de proteger a la comunidad próxima a las áreas de entrenamiento, asegurando que durante el accidente de Chiang Mai ninguna persona ajena a la tripulación resultó afectada, tanto en términos personales como materiales. Las unidades de emergencia y equipos técnicos permanecieron el lugar del accidente por varias horas, hasta completar las primeras tareas de inspección y traslado de los restos del aparato siniestrado.

El medio reiteró que la Real Fuerza Aérea de Tailandia expresó condolencias a las familias de los tripulantes fallecidos e hizo hincapié en la trascendencia de su labor en el contexto del entrenamiento militar. Las autoridades precisaron que mantendrán informada a la opinión pública sobre el curso de las diligencias, mientras avanzan en la recolección y análisis de los datos disponibles.

Las consecuencias del accidente del AT-6TH forman parte de una serie de evaluaciones integrales al interior de las fuerzas armadas tailandesas, tendientes a recuperar las condiciones normales de entrenamiento y garantizar la máxima protección, tanto para el personal involucrado como para las comunidades cercanas a las rutas y zonas de práctica militares.