'Los Domingos, con 14 nominaciones, y 'Sirat' con 7, películas españolas favoritas a la XIII edición de Premios Platino

El listado de preseleccionados incluye 258 obras procedentes de 20 países, lo que refleja la amplia participación iberoamericana en la próxima ceremonia de los Premios Platino Xcaret, según publicó la organización este jueves. La gala, correspondiente a la XIII edición, se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, situado en el Parque Xcaret de la Riviera Maya, donde producciones españolas como “Los domingos” de Alauda Ruiz de Azúa, con 14 nominaciones, y “Sirât” de Oliver Laxe, con siete, figuran como las principales aspirantes a los galardones, informó el medio especializado.

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, detalló la organización de los Premios Platino Xcaret, compiten “Los domingos” (Alauda Ruiz de Azúa), “Maspalomas” (Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga), “Sirât” (Oliver Laxe) y “Sorda” (Eva Libertad), representando un abanico de estilos y temáticas en la narrativa cinematográfica de la región. Entre las series, el grupo de preseleccionadas a Mejor Miniserie o Teleserie se compone de “Anatomía de un instante” (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), “Animal” (Víctor García León), “Poquita fe” (Pepón Montero y Juan Maidagán) y “Yakarta” (Diego San José). En la categoría de Serie de Larga Duración, los títulos seleccionados son “La encrucijada”, “La promesa”, “Sueños de libertad” (Beatriz Duque y Verónica Viñé) y “Valle salvaje”.

La selección a Mejor Dirección incluye a Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por “Maspalomas”, Alauda Ruiz de Azúa por “Los domingos” y Oliver Laxe por “Sirât”, como especificó la organización de los premios. Por otro lado, Diego San José está preseleccionado como Mejor Creador por “Yakarta”, mientras que Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez figuran por “Anatomía de un instante”, y Víctor García León por “Animal”, en la misma categoría para miniserie o teleserie.

Respecto a las categorías de interpretación, según consignó la organización, las principales candidatas al galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnáiz por “Los domingos”. En el rubro masculino, Alberto San Juan por “La cena” y José Ramón Soroiz por “Maspalomas” aparecen como aspirantes. Para Mejor Interpretación Femenina de Reparto, la lista incluye a Elvira Mínguez por “La cena” y Nagore Aranburu por “Los domingos”, mientras que Álvaro Cervantes por “Sorda”, Juan Minujín por “Los domingos” y Kandido Uranga por “Maspalomas” conforman los precandidatos en la categoría masculina de reparto.

En la sección de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Candela Peña (“Furia”), Carla Quílez (“Yakarta”) y Esperanza Pedreño (“Poquita fe”) figuran como las preseleccionadas, según el anuncio oficial, mientras que Álvaro Morte (“Anatomía de un instante”), Javier Cámara (“Yakarta”) y Luis Zahera (“Animal”) son considerados en la categoría masculina correspondiente. Entre las opciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie se encuentran Julia de Castro (“Poquita fe”), Lucía Jiménez (“Cuando nadie nos ve”) y Pilar Gómez (“Yakarta”), y en la contraparte masculina, David Lorente y Eduard Fernández (“Anatomía de un instante”), Roberto Álamo (“Innato”) y Secun de la Rosa (“Superestar”).

Las nominaciones al Premio a Mejor Guion se distribuyen entre Alauda Ruiz de Azúa (“Los domingos”), Jose Mari Goenaga (“Maspalomas”) y la dupla Oliver Laxe y Santiago Fillol (“Sirât”). En cuanto a Mejor Música Original, Aránzazu Calleja (“Maspalomas”) y David Cerrejón (“Los domingos”) compiten en el ámbito cinematográfico, mientras que para miniserie o teleserie se presentan Fernando Velázquez (“Anatomía de un instante”) y Lucas Vidal (“Yakarta”).

En el apartado de Mejor Película Documental, según lo publicado por la organización de los Premios Platino Xcaret, aspirantes como “El último arrebato” (Marta Medina y Enrique López Lavigne), “Flores para Antonio” (Elena Molina e Isaki Lacuesta), “Tardes de soledad” (Albert Serra) y “The Sleeper. El Caravaggio perdido” ingresaron a la preselección. A la categoría Mejor Película de Animación accedieron “Decorado” (Alberto Vázquez), “La luz de Aisha” (Shadi Adib) y “Norberto” (José Corral Llorente), esta última una coproducción entre España y Argentina.

El medio detalló que la sección de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción incluye candidaturas para “La cena” (Manuel Gómez Pereira), “Las delicias del jardín” (Fernando Colomo), “Padre no hay más que uno 5” (Santiago Segura) y “Rondallas” (Daniel Sánchez Arévalo). En la categoría de Mejor Ópera Prima, “Ciudad sin sueño” (Guillermo Galoe) y “Sorda” (Eva Libertad) figuran entre las preseleccionadas. Además, las producciones “La deuda” (Daniel Guzmán), “Los domingos” (Alauda Ruiz de Azúa) y “Sorda” (Eva Libertad) han sido propuestas en el apartado Premio al Cine y Educación en Valores.

Según relataron los organizadores, en esta edición solo tres países de los veintitrés que conforman la comunidad iberoamericana no cuentan con una producción seleccionada. El evento del próximo 9 de mayo en la Riviera Maya se perfila como una exhibición del potencial y diversidad tanto temática como creativa del cine y la televisión iberoamericana, destacando la presencia predominante de producciones españolas entre las favoritas para alzarse con los principales galardones.