Agencias

'Los Domingos, con 14 nominaciones, y 'Sirat' con 7, películas españolas favoritas a la XIII edición de Premios Platino

La gala de la XIII edición tendrá lugar el 9 de mayo en Riviera Maya, donde 258 producciones de 20 países buscarán figurar entre los galardonados más relevantes del cine y la televisión iberoamericanos

Guardar

El listado de preseleccionados incluye 258 obras procedentes de 20 países, lo que refleja la amplia participación iberoamericana en la próxima ceremonia de los Premios Platino Xcaret, según publicó la organización este jueves. La gala, correspondiente a la XIII edición, se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, situado en el Parque Xcaret de la Riviera Maya, donde producciones españolas como “Los domingos” de Alauda Ruiz de Azúa, con 14 nominaciones, y “Sirât” de Oliver Laxe, con siete, figuran como las principales aspirantes a los galardones, informó el medio especializado.

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, detalló la organización de los Premios Platino Xcaret, compiten “Los domingos” (Alauda Ruiz de Azúa), “Maspalomas” (Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga), “Sirât” (Oliver Laxe) y “Sorda” (Eva Libertad), representando un abanico de estilos y temáticas en la narrativa cinematográfica de la región. Entre las series, el grupo de preseleccionadas a Mejor Miniserie o Teleserie se compone de “Anatomía de un instante” (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), “Animal” (Víctor García León), “Poquita fe” (Pepón Montero y Juan Maidagán) y “Yakarta” (Diego San José). En la categoría de Serie de Larga Duración, los títulos seleccionados son “La encrucijada”, “La promesa”, “Sueños de libertad” (Beatriz Duque y Verónica Viñé) y “Valle salvaje”.

La selección a Mejor Dirección incluye a Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por “Maspalomas”, Alauda Ruiz de Azúa por “Los domingos” y Oliver Laxe por “Sirât”, como especificó la organización de los premios. Por otro lado, Diego San José está preseleccionado como Mejor Creador por “Yakarta”, mientras que Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez figuran por “Anatomía de un instante”, y Víctor García León por “Animal”, en la misma categoría para miniserie o teleserie.

Respecto a las categorías de interpretación, según consignó la organización, las principales candidatas al galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnáiz por “Los domingos”. En el rubro masculino, Alberto San Juan por “La cena” y José Ramón Soroiz por “Maspalomas” aparecen como aspirantes. Para Mejor Interpretación Femenina de Reparto, la lista incluye a Elvira Mínguez por “La cena” y Nagore Aranburu por “Los domingos”, mientras que Álvaro Cervantes por “Sorda”, Juan Minujín por “Los domingos” y Kandido Uranga por “Maspalomas” conforman los precandidatos en la categoría masculina de reparto.

En la sección de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Candela Peña (“Furia”), Carla Quílez (“Yakarta”) y Esperanza Pedreño (“Poquita fe”) figuran como las preseleccionadas, según el anuncio oficial, mientras que Álvaro Morte (“Anatomía de un instante”), Javier Cámara (“Yakarta”) y Luis Zahera (“Animal”) son considerados en la categoría masculina correspondiente. Entre las opciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie se encuentran Julia de Castro (“Poquita fe”), Lucía Jiménez (“Cuando nadie nos ve”) y Pilar Gómez (“Yakarta”), y en la contraparte masculina, David Lorente y Eduard Fernández (“Anatomía de un instante”), Roberto Álamo (“Innato”) y Secun de la Rosa (“Superestar”).

Las nominaciones al Premio a Mejor Guion se distribuyen entre Alauda Ruiz de Azúa (“Los domingos”), Jose Mari Goenaga (“Maspalomas”) y la dupla Oliver Laxe y Santiago Fillol (“Sirât”). En cuanto a Mejor Música Original, Aránzazu Calleja (“Maspalomas”) y David Cerrejón (“Los domingos”) compiten en el ámbito cinematográfico, mientras que para miniserie o teleserie se presentan Fernando Velázquez (“Anatomía de un instante”) y Lucas Vidal (“Yakarta”).

En el apartado de Mejor Película Documental, según lo publicado por la organización de los Premios Platino Xcaret, aspirantes como “El último arrebato” (Marta Medina y Enrique López Lavigne), “Flores para Antonio” (Elena Molina e Isaki Lacuesta), “Tardes de soledad” (Albert Serra) y “The Sleeper. El Caravaggio perdido” ingresaron a la preselección. A la categoría Mejor Película de Animación accedieron “Decorado” (Alberto Vázquez), “La luz de Aisha” (Shadi Adib) y “Norberto” (José Corral Llorente), esta última una coproducción entre España y Argentina.

El medio detalló que la sección de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción incluye candidaturas para “La cena” (Manuel Gómez Pereira), “Las delicias del jardín” (Fernando Colomo), “Padre no hay más que uno 5” (Santiago Segura) y “Rondallas” (Daniel Sánchez Arévalo). En la categoría de Mejor Ópera Prima, “Ciudad sin sueño” (Guillermo Galoe) y “Sorda” (Eva Libertad) figuran entre las preseleccionadas. Además, las producciones “La deuda” (Daniel Guzmán), “Los domingos” (Alauda Ruiz de Azúa) y “Sorda” (Eva Libertad) han sido propuestas en el apartado Premio al Cine y Educación en Valores.

Según relataron los organizadores, en esta edición solo tres países de los veintitrés que conforman la comunidad iberoamericana no cuentan con una producción seleccionada. El evento del próximo 9 de mayo en la Riviera Maya se perfila como una exhibición del potencial y diversidad tanto temática como creativa del cine y la televisión iberoamericana, destacando la presencia predominante de producciones españolas entre las favoritas para alzarse con los principales galardones.

Temas Relacionados

Premios PlatinoCine españolAlauda Ruiz de AzúaOliver LaxeLos DomingosSiratMéxicoRiviera MayaTeatro Gran TlachcoParque XcaretEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Gobierno podría recaudar entre 20 y 26 millones de euros por tasas en la regularización extraordinaria de migrantes

La tramitación urgente de la regularización de extranjeros oficialmente impulsa un ingreso significativo para el Ejecutivo, respaldado por estimaciones basadas en los costes de extranjería y el volumen potencial de solicitudes contemplado en la propuesta de decreto consultada por Europa Press

El Gobierno podría recaudar entre

El 84% de las pacientes con cáncer de mama precoz HR+/HER2- tiene miedo a una recaída, según un estudio

Preocupación y angustia dominan entre quienes conviven con este tipo de tumor, según el informe ‘ImpOrta’, que subraya la necesidad de informar de forma transparente sobre riesgos, síntomas y efectos para favorecer el bienestar emocional y la participación activa

Infobae

Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

Tras conversar con Delcy Rodríguez, Donald Trump confirmó que autorizó reanudar conexiones comerciales entre ambos países, garantizando una pronta reactivación de rutas y la seguridad de ciudadanos estadounidenses que viajen a la nación sudamericana, suspendida desde 2019

Trump ordena reabrir el espacio

Feijóo expone este viernes ante el PPE su 'no' a regularización de migrantes de Sánchez y sus condiciones para Mercosur

Alberto Núñez Feijóo señala en la cumbre de Zagreb su desacuerdo con las recientes medidas migratorias del Gobierno español y plantea requisitos para el acuerdo con Mercosur, en un escenario europeo marcado por la preocupación por la inmigración y el sector agrícola

Feijóo expone este viernes ante

Trump pide a Putin que deje de bombardear Ucrania durante una semana: "Ha aceptado y estamos muy contentos"

Trump pide a Putin que