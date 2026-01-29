Las redes sociales de Meta usarán LLM para mostrar contenido más personalizado e incluso generado para los usuarios

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha afirmado que los sistemas actuales de recomendación en plataformas de redes sociales se encuentran en una etapa inicial en comparación con el potencial de la inteligencia artificial que la empresa espera desplegar próximamente. Según reportó Meta en sus resultados financieros de 2025, Zuckerberg explicó que la integración de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) permitirá una personalización sin precedentes en las sugerencias de contenido para cada usuario, lo que anticipa una transformación profunda en la experiencia digital dentro de las plataformas de la compañía.

De acuerdo con la información divulgada por Meta, más de 3.500 millones de personas utilizan al menos uno de los servicios de la empresa, cifra que confirma el alcance global de sus productos. Facebook y WhatsApp han consolidado sus posiciones como líderes, superando los 2.000 millones de usuarios activos diarios cada uno, mientras que Instagram se sitúa poco por debajo de ese umbral. El medio detalló que estos logros han impulsado a la empresa a renovar sus algoritmos de recomendación mediante la integración de LLM, no solo en Facebook, sino también en Instagram y Threads.

Dentro del comunicado difundido a través de Facebook, Zuckerberg explicó que actualmente los algoritmos ayudan a las personas a mantenerse conectadas y a descubrir contenido interesante. Sin embargo, aseguró que la próxima etapa de estos sistemas permitirá que las plataformas comprendan los objetivos individuales de cada usuario y adapten sus feeds para mostrar contenido alineado con sus preferencias particulares, lo que, según Meta, contribuirá a mejorar la vida de las personas según sus propias metas.

Meta también comunicó que la implementación de LLM no solo afectará a la personalización del contenido visible por los usuarios, sino que transformará la manera en la que las empresas interactúan y presentan productos dentro de estas plataformas. Según publicó la compañía, los nuevos sistemas de inteligencia artificial facilitarán el uso de herramientas de compra agéntica. Estas herramientas permitirán que los usuarios encuentren productos específicos que respondan mejor a sus necesidades individuales, representando así un avance sobre los métodos actuales que buscan únicamente públicos segmentados interesados en ciertos productos.

El despliegue de estas capacidades alcanzará tanto los ‘feeds’ de las redes sociales como los entornos de mensajería empresarial, con WhatsApp como uno de los principales focos de esta transformación. Meta subrayó, según reportó en sus resultados, que la integración de la inteligencia artificial avanzada en estas plataformas facilitará experiencias más interactivas, inmersivas y adaptadas a cada usuario, configurando un entorno digital donde la IA podrá no solo recomendar, sino también generar contenido personalizado.

Zuckerberg anticipó la aparición de nuevos tipos de contenido impulsados por la inteligencia artificial, caracterizados por una mayor capacidad de interacción e inmersión para los usuarios. De acuerdo con su declaración, esta evolución permitirá que las aplicaciones de Meta no solo comprendan los intereses y necesidades de sus usuarios, sino que también sean capaces de proponer y crear contenido específico para ellos. "Pronto, abrirás nuestras aplicaciones y tendrás una IA que te entenderá y que también podrá mostrarte contenido excelente o incluso generar contenido personalizado excelente para ti", expresó el ejecutivo, citado por Meta en su comunicado.

Durante la presentación de los resultados de 2025, la empresa destacó como prioridad inmediata el perfeccionamiento de los sistemas de recomendación en sus plataformas principales. El medio enfatizó que la integración en Facebook, Instagram y Threads representa una apuesta por llevar la personalización digital a un nivel más alto mediante el uso de los denominados modelos de lenguaje de gran tamaño, los cuales procesan enormes volúmenes de información para anticipar y responder a las preferencias de los usuarios.

Meta aseguró, conforme a lo difundido por la propia compañía, que estos avances no solo optimizarán la experiencia de los usuarios, sino que también impulsarán la interacción empresarial, en particular a través de nuevos formatos de anuncios automatizados y experiencias de compra mejoradas en las plataformas de mensajería como WhatsApp. La expectativa de Meta es que sus servicios se conviertan en espacios donde la inteligencia artificial anticipará tanto las necesidades de las personas como las necesidades de las empresas, integrando ambas dimensiones en una única experiencia digital personalizada.