Agencias

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 209.000 solicitudes

Guardar

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 209.000 solicitudes, lo que supone una leve bajada de 1.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 17 de enero un total de 1,827 millones, equivalente a un descenso de 38.000 beneficiarios frente a los 1,865 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2025 se situaron en los 1,849 millones.

Los principales incrementos se dieron en California (5.504), Kentucky (2.817), Puerto Rico (462), Carolina del Sur (348) y las Islas Vírgenes (15). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Nueva York (-9.464), Georgia (-5.710), Pensilvania (-4.836), Ohio (-4.664) y Texas (-4.440).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Rhode Island (2,9%); Nueva Jersey (2,8%); Massachusetts y Washington (2,7%); Minnesota (2,5%); California e Illinois (2,3%); Puerto Rico (2,2%); y Míchigan, Montana y Nueva York (2,1%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La tractorada del sector primario alavés ocasiona afecciones al tráfico y al transporte público en Vitoria-Gasteiz

Alrededor de 150 vehículos agrícolas bloquearon la circulación y dificultaron el acceso al transporte en la capital vasca al sumarse a la protesta convocada por organizaciones rurales, quienes exigen frenar acuerdos y exigir ayudas adaptadas a sus necesidades

La tractorada del sector primario

IU apoya las protestas agrícolas y afirma que acuerdo UE-Mercosur y recortes de la PAC "asfixian al campo murciano"

El diputado José Luis Álvarez-Castellanos denuncia el impacto de las políticas económicas europeas sobre productores rurales, advierte de una amenaza crítica para las explotaciones locales y cuestiona la actitud de formaciones políticas respecto a estas medidas

IU apoya las protestas agrícolas

ElPozo Alimentación, nuevo patrocinador de la selección española de fútbol hasta el Mundial de 2030

La empresa murciana firma un acuerdo estratégico con la Real Federación Española de Fútbol que abarca selecciones masculinas y femeninas e incluye presencia en grandes campañas, actos promocionales y la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica

ElPozo Alimentación, nuevo patrocinador de

El pívot estadounidense Matt Costello se perderá por lesión los próximos partidos del Valencia Basket

La escuadra valenciana afrontará compromisos sin uno de sus referentes tras detectarse molestias en la rodilla izquierda, mientras el entrenador Pedro Martínez aguarda la recuperación que determinará el regreso del jugador a la dinámica grupal

El pívot estadounidense Matt Costello

La reina Letizia se reúne con FEDER para conocer las líneas de actuación de la entidad de cara a 2030

En el encuentro, la monarca escuchó los desafíos que afrontará la Federación Española de Enfermedades Raras hasta la próxima década, mientras representantes destacaron la urgencia de fortalecer recursos, impulsar la ley de cribado neonatal y mejorar el acceso equitativo

La reina Letizia se reúne