Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 209.000 solicitudes

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 209.000 solicitudes, lo que supone una leve bajada de 1.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 17 de enero un total de 1,827 millones, equivalente a un descenso de 38.000 beneficiarios frente a los 1,865 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2025 se situaron en los 1,849 millones.

Los principales incrementos se dieron en California (5.504), Kentucky (2.817), Puerto Rico (462), Carolina del Sur (348) y las Islas Vírgenes (15). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Nueva York (-9.464), Georgia (-5.710), Pensilvania (-4.836), Ohio (-4.664) y Texas (-4.440).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Rhode Island (2,9%); Nueva Jersey (2,8%); Massachusetts y Washington (2,7%); Minnesota (2,5%); California e Illinois (2,3%); Puerto Rico (2,2%); y Míchigan, Montana y Nueva York (2,1%).