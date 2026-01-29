Lanzan la versión digital del Diccionario de la Zarzuela con 3.200 entradas y 1.600 imágenes

Álvaro Torrente, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y líder del proyecto de digitalización, resaltó durante la presentación pública del Diccionario de la Zarzuela que la disponibilidad online de esta herramienta representa un paso determinante hacia la accesibilidad universal de un género fundamental en la cultura española. El evento, celebrado el 29 de enero en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela, reunió a representantes de diversas instituciones y figuras del ámbito musical y teatral, según consignó el medio que difundió la noticia.

El Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) lanzó ese mismo día la edición digital del Diccionario de la Zarzuela, una obra de acceso gratuito y alcance global, detalló el medio. Esta versión, disponible en www.diccionariodelazarzuela.es, contiene más de 3.200 artículos y 1.600 imágenes, y se posiciona como el único diccionario especializado en este género en todo el mundo. El desarrollo de la edición digital llevó cuatro años y contó con el respaldo institucional del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

El acto de presentación incluyó la intervención de Paz Santa Cecilia Aristu, directora general del INAEM; Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela; Antonio Onetti, presidente de la SGAE; Emilio Casares, director honorífico y responsable de las ediciones impresas previas en 2003 y 2006, y el propio Torrente como director actual del ICCMU y del proyecto digital. La soprano María Rodríguez y el pianista Sergio Kuhlmann completaron la jornada con interpretaciones de números destacados del repertorio zarzuelístico, informó el medio.

El lanzamiento cobra particular relevancia tras la declaración de la zarzuela como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2024, una decisión que pone de relieve la importancia histórica y cultural de esta tradición escénica, según recogió la fuente original. El nuevo diccionario aspira a facilitar el estudio y la divulgación de este legado tanto en España como en el ámbito hispanoamericano, además de poner al alcance de investigadores, especialistas y público general materiales que hasta ahora solo podían consultarse en bibliotecas especializadas.

Uno de los objetivos principales de la digitalización fue ofrecer un marco de estudio riguroso y completo sobre la zarzuela, que nació en el siglo XVII en el Palacio de la Zarzuela y posteriormente se consolidó en escenarios de España, Hispanoamérica y otras partes del mundo. El medio detalló que el diccionario cubre más de cuatro siglos de historia del género a través de sus entradas, permitiendo profundizar en la evolución y expansión internacional de la zarzuela.

En su estructura, la obra incorpora 2.684 entradas biográficas dedicadas a personas relevantes del ámbito, entre ellas figuras como Federico Chueca, a quien se reconoce como “el alma de Madrid”; Tomás Bretón, reconocido por su labor en La verbena de la Paloma; y Julia Fons, considerada musa de la sicalipsis, estilo escénico con gran presencia en los primeros años del siglo XX. Junto a las biografías individuales, la plataforma agrega 163 entradas de familias teatrales notables, como las de los Gutiérrez Caba o los Mesejo, que ofrecen una perspectiva sobre la transmisión generacional y la continuidad artística dentro del género.

En cuanto a repertorio, el diccionario suma cerca de 300 títulos de zarzuelas, con detalles sobre las obras más influyentes, fechas de estreno en diversas geografías y los intérpretes y marcos históricos correspondientes. Entre esas piezas figura La gran vía, cuya trascendencia queda marcada en la anécdota de que Friedrich Nietzsche la escuchó en Turín y la elogió frente a la música de Wagner, resaltando su popularidad y carácter genuinamente popular.

El conjunto se completa con aproximadamente un centenar de términos específicos del teatro lírico, entre ellos expresiones como “chorizos y polacos”, históricamente usadas para identificar a los partidarios de las compañías del Príncipe y de la Cruz, lo que ilustra la riqueza y particularidad del vocabulario asociado a la zarzuela, según publica la fuente.

La iniciativa del Diccionario de la Zarzuela se remonta a 2003, gracias al impulso del musicólogo Emilio Casares Rodicio durante su dirección en el ICCMU. El proyecto inicial surgió ante la carencia de un compendio científico que reuniera de forma ordenada los datos y perspectivas necesarias para el estudio profundo del género. La Universidad Complutense de Madrid, el INAEM, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) colaboraron en la realización y financiación tanto de la edición impresa como de la digital, precisó la fuente.

La digitalización completa ha estado bajo la coordinación de Lluís Bertran y Miguel Ángel Ríos, reproduciendo de manera íntegra los contenidos de las ediciones impresas de 2003 y 2006 y facilitando la navegación interactiva y la búsqueda de información. Según publicó la fuente original, la nueva plataforma se configura como una herramienta enciclopédica de revisión científica, orientada a salvaguardar el conocimiento, difundir el patrimonio musical y abrir nuevas posibilidades de estudio y consulta en ámbitos internacionales.