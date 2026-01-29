La suspensión de la venta de energía eléctrica de Colombia le cuesta a Ecuador 1,67 millones de euros diarios

En medio de la actual disputa comercial entre Colombia y Ecuador, las autoridades colombianas han señalado que la interrupción de la venta de energía ha tenido implicaciones económicas significativas para Ecuador, obligando a ese país a sustituir el suministro colombiano por fuentes de generación eléctrica más costosas. Según informó el Ministerio de Minas y Energía colombiano, Ecuador enfrenta diariamente sobrecostes cercanos a los 1,67 millones de euros, equivalentes a casi dos millones de dólares, como consecuencia directa de recurrir a alternativas energéticas menos económicas y menos limpias tras la suspensión temporal de la exportación de electricidad desde Colombia.

Tal como reportó el medio original, la decisión de Colombia de interrumpir el flujo de electricidad hacia Ecuador, medida vigente desde hace una semana, se adoptó como respuesta al arancel del 30% impuesto por el Gobierno ecuatoriano a los productos colombianos. Esta medida arancelaria, implementada tras acusaciones de falta de cooperación de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, desencadenó una serie de represalias comerciales. Entre ellas, Colombia estableció un gravamen del 30% sobre 20 productos procedentes de Ecuador, además de aplicar otro impuesto de igual valor al arroz ecuatoriano importado.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia indicó en un comunicado que la energía exportada al vecino país se ofrecía a precios competitivos gracias a la complementariedad de ambos sistemas eléctricos y a la capacidad de Colombia para suministrar excedentes provenientes de una matriz diversificada, donde predomina la participación de fuentes hídricas y renovables. Esta estructura permitía a Ecuador acceder a energía a menor costo y con mejores estándares ambientales.

A raíz de la suspensión, el abastecimiento eléctrico ecuatoriano se ha visto forzado a depender de la generación térmica y de otras alternativas de mayor costo, lo que ha incrementado los gastos diarios del sistema y aumentado la carga fiscal. Según detalló el Ministerio de Minas y Energía colombiano, este cambio representa un desafío adicional en un contexto de tensión bilateral y afecta directamente la economía de Ecuador.

Karen Schutt, viceministra de Energía de Colombia, destacó en declaraciones recogidas por el ministerio que "la suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostes cercanos a los dos millones de dólares diarios, al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas."

De acuerdo con el comunicado, las autoridades colombianas han hecho hincapié en que la suspensión obedece a la necesidad de garantizar la seguridad energética nacional y que han actuado en todo momento con “responsabilidad técnica y transparencia”. No obstante, el ministerio reiteró que Colombia mantiene la intención de promover la integración energética regional, siempre que se base en reglas claras y decisiones acordadas entre las partes implicadas.

El gobierno de Gustavo Petro ha reiterado públicamente que el restablecimiento de relaciones bilaterales y la eliminación de las restricciones comerciales beneficiarían a ambos países. El comunicado del Ministerio de Minas y Energía señala que “medidas como el incremento de hasta el 900% en las condiciones del crudo hacia Ecuador y la suspensión de intercambios energéticos no fortalecen la integración ni benefician a los pueblos.”

La crisis actual encuentra su origen en las sanciones recíprocas aplicadas por ambos gobiernos. Mientras Ecuador argumentó la imposición del arancel del 30% como consecuencia de la falta de cooperación colombiana en el combate al narcotráfico, Colombia respondió con medidas similares sobre una variedad de productos ecuatorianos. El conflicto ha escalado hasta impactar sectores estratégicos como el energético, donde la suspensión de la venta de electricidad ha obligado a Ecuador a recurrir a combustibles fósiles y otras opciones que suponen mayores emisiones y gastos, detalló el informe del Ministerio.

La situación ilustra el grado de interdependencia que existe entre los sistemas energéticos de ambos países y cómo las decisiones en materia de política exterior y comercial pueden derivar en impactos inmediatos sobre la economía y el suministro de energía. La matriz eléctrica colombiana, sostenida en buena medida por fuentes hidroeléctricas y renovables, permitía exportar excedentes a precios favorables para Ecuador, una situación que se ha visto interrumpida debido a la actual guerra arancelaria.

Las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador han manifestado interés en buscar soluciones concertadas, aunque las declaraciones más recientes dejan clara la persistencia de los desacuerdos sobre las condiciones y medidas que cada parte considera aceptables para una normalización comercial y energética, según lo detalló el Ministerio de Minas y Energía colombiano.