La nieve y la lluvia afectan a un total de 94 carreteras, una de ellas en la red principal

La provincia de Cádiz concentra varias de las vías secundarias que han resultado más afectadas por el temporal que se ha instalado en distintos puntos del país, lo cual ha provocado la suspensión del tránsito en diversas carreteras y ha llevado a las autoridades a renovar sus recomendaciones de precaución y consulta de condiciones antes de desplazarse. Según detalló Europa Press a partir de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), una combinación de nieve y fuertes lluvias en la mañana de este jueves mantiene comprometida la circulación en 94 carreteras, cifra en la que se incluye una vía perteneciente a la red principal del Estado.

El medio Europa Press indicó que la autovía A-66, a su paso por Zamora, en la zona de El Soto, permanece habilitada pero bajo estrictas advertencias de conducción cuidadosa por la persistencia de la nevada. Las regiones con mayores complicaciones relacionadas con la nieve corresponden a Aragón, Asturias, Castilla y León, así como la Comunidad Valenciana, donde los servicios de emergencia y las autoridades mantienen una vigilancia reforzada ante posibles agravios.

Además de las vías cubiertas de nieve, la lluvia ha fortalecido su impacto en las comunidades de Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Europa Press puntualizó que en total se encuentran cortadas al tráfico 40 carreteras secundarias. Andalucía figura como la comunidad autónoma con mayor número de tramos afectados, sobre todo en la provincia de Cádiz. Esta situación llevó a la Dirección General de Tráfico a aconsejar a los conductores que suspendan desplazamientos no imprescindibles por las áreas influenciadas por el temporal y, en caso de viajar, instó a revisar con antelación el estado de las rutas, además de portar cadenas para neumáticos o cubiertas de invierno adecuadas para nieve.

Europa Press informó también que la autovía AP-7 en Barcelona permanece acortada debido a obras de mejora en el entorno de Martorell, en dirección Tarragona, por lo que se ha implementado un desvío alternativo a través de la A-2. De forma paralela, varios accidentes de tráfico ocurridos en la mañana han sumado dificultades a la fluidez de algunos accesos y salidas principales de la capital y otras ciudades. Específicamente, el medio consignó siniestros en la salida de Madrid por la A-2 en Torrejón de Ardoz y por la A-4 en Valdemoro; mientras que de entrada se notificó otro incidente en la A-42 en Torrejón de la Calzada.

En Murcia, la circulación se complicó en la carretera MU-32 en sentido hacia la capital, en el tramo que atraviesa Molina de Segura, a causa de otro accidente registrado durante la primera franja horaria del día. Frente a esta coyuntura, la Dirección General de Tráfico reiteró la importancia de extremar la precaución, especialmente en los tramos y carreteras con condiciones meteorológicas adversas y riesgo de accidentes, según reportó Europa Press.

A partir de las recomendaciones recogidas por Europa Press, las autoridades insisten en que antes de emprender cualquier desplazamiento se consulte la información en tiempo real sobre el estado de la red viaria, debido a las alteraciones constantes que pueden provocar los fenómenos climáticos intensos de las últimas horas. El balance actual incluye tanto vías afectadas directamente por acumulaciones de nieve como por inundaciones y grandes charcos en zonas de lluvias persistentes.

Respecto a las restricciones y cortes, la incidencia se ha multiplicado sobre todo en vías catalogadas como secundarias, aunque también se ha hecho presente de manera puntual en algunas carreteras de la red principal. La evolución de la situación dependerá tanto de la persistencia de las precipitaciones como de la efectividad de los operativos de limpieza y mantenimiento desplegados por las autoridades de cada comunidad, de acuerdo con la información manejada por Europa Press y la DGT.

Las condiciones de circulación en múltiples provincias están sometidas a evaluación permanente por parte de Tráfico, dada la posibilidad de que la meteorología continúe dificultando la movilidad en los próximos días. Por todo ello, la DGT mantiene la recomendación de evitar desplazamientos en las zonas más castigadas, actualizar la información antes de viajar y equipar adecuadamente los vehículos, según detalló Europa Press.