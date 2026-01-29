La jueza de la dana rechaza investigar un chat grupal de WhatsApp del exjefe de gabinete de Mazón

La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha rechazado investigar un chat de grupo de WhatsApp de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Así se desprende de un auto notificado este jueves por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa en relación con la petición efectuada por una de las acusaciones personadas en el procedimiento, la asociación Mai Més València.

En concreto, esta acusación solicitó el pasado 23 de enero ampliar la investigación acordada por la jueza respecto de las conversaciones del teléfono móvil del exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat a un grupo de Whatsapp denominado 'Chat Emergencias'.

Requería las conversaciones del grupo de los días 28, 29 y 30 de octubre de 2024 de madrugada, con la identificación de las personas que formaban parte, la fecha de constitución del grupo y la fecha de incorporación de Cuenca al mismo.

La instructora justifica su negativa en que la providencia dictada al respecto fue resultado del consentimiento expreso que prestó el testigo en una comparecencia. "La extensión que se interesa por la acusación popular Mai Més afectaría a otras personas" y, además, "no se corresponde con el consentimiento prestado" por el testigo, precisa junto a otros argumentos la magistrada.

"La extensión que se interesa por la representación de la acusación popular Mai Més afectaría a otras personas y a otros días distintos --el testigo se ciñó al 29 de octubre de 2024--, y no se corresponde con el consentimiento prestado por Cuenca".