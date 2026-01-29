La Fundación José Antonio Llorente forma a 1.030 jóvenes en riesgo de exclusión en habilidades digitales y comunicación

La Fundación José Antonio Llorente, un proyecto de LLYC, ha finalizado la sexta edición del programa 'Voces Futuras', con el que ha formado en habilidades digitales y de comunicación a 1.030 jóvenes en riesgo de exclusión durante 2025 en 12 países donde está presente la compañía.

La institución ha detallado en un comunicado que 'Voces Futuras' es su proyecto más importante, ya que ha contribuido a la formación de más de 3.500 jóvenes en los últimos seis años, con la participación de más de 650 voluntarios.

En esta ocasión, el programa ha abordado temas como la IA, el análisis de datos y la seguridad en entornos 'online'. A juicio de la entidad, "actualmente la alfabetización digital se presenta como imprescindible y aún más en contextos de vulnerabilidad".

Por ello, el objetivo del proyecto es que la tecnología no sea una barrera sino que pueda convertirse en un puente hacia el empleo y el desarrollo, de tal forma que estos jóvenes puedan afrontar su futuro laboral y personal con mayor confianza.

Para poder alcanzar estas metas, 'Voces Futuras' ha contado con 126 profesionales de LLYC, que se han involucrado como voluntarios en el proyecto para aportar sus conocimientos y experiencias, que van desde el análisis de datos hasta 'deep learning' y psicología en el área de talento.

"La comunicación y la tecnología son herramientas poderosas para el cambio social, por lo que no pueden ser privilegios, sino que deben ser puentes", ha asegurado la presidenta de la Fundación, Irene Rodríguez.

En este sentido, ha señalado que los jóvenes formados "pueden caminar hacia su futuro con la cabeza más alta" y que 'Voces Futuras' "es el reflejo vivo de la fe en la juventud como motor de innovación".

En esta edición, Fundación José Antonio Llorente ha trabajado de manera conjunta con diferentes entidades sociales como Fundación Iter, Fundació Mariano (España), Girl Up (Argentina), Instituto C (Brasil), Fundación Cerro Navia Joven (Chile), Fundación SIIGO (Colombia), Fundación Nuestros Jóvenes (Ecuador), Lotus House Women's shelter, Life Remodeled (USA), Christel House (México), Instituto Técnico Superior ITSbyTAC, Colegio Primario Bilingüe Santa Librada, Junta Comunal Omar Torrijos (Panamá), Kantaya (Perú), Escola Secundária Daniel Sampaio (Portugal), Fundación Abriendo Camino (República Dominicana).