La Fiscalía de Marsella inmoviliza el presunto petrolero fantasma ruso 'Grinch' pero libera a su capitán

Nicolas Bessone, fiscal de Marsella, confirmó al diario Le Figaro que el petrolero ‘Grinch’ se encuentra bajo un régimen de inmovilización administrativa tras su interceptación en el mar de Alborán. El carguero, que partió de Murmansk, fue desviado por la Armada francesa y llevado al golfo de Fos-sur-Mer bajo sospechas de emplear documentos falsos y de estar vinculado a la llamada “flota fantasma” de Rusia, diseñada para esquivar restricciones internacionales. Según publicó Le Figaro, mientras la embarcación permanece bajo resguardo, el capitán del navío, de nacionalidad india, recibió autorización para regresar a bordo tras haber sido interrogado.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Marsella, la investigación sobre el ‘Grinch’ está en manos de la Gendarmería marítima y supervisada por el propio ministerio público local. El motivo principal de la sospecha radica en la aparente discordancia entre la bandera que porta el petrolero, que corresponde a Comoras, y los indicios que apuntan a su auténtico origen ruso. Según reportó Le Figaro, las autoridades sostienen que varios cargueros de gran tamaño utilizan prácticas similares para ocultar vínculos con Rusia y así evadir las sanciones internacionales dictadas a raíz del conflicto en Ucrania.

El operativo que permitió la detención del ‘Grinch’ se efectuó el 22 de enero, cuando la Armada francesa interceptó la nave en aguas del mar de Alborán, una extensión marítima situada entre el litoral español y el norte de África. Tras el abordaje, la marina francesa trasladó el buque hasta el golfo de Fos-sur-Mer, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales de Marsella, indicó Le Figaro. En ese contexto, el capitán —único tripulante arrestado— fue entregado para su interrogatorio y posteriormente liberado.

El petrolero ‘Grinch’, con una longitud de 249 metros, figura en las listas internacionales de vigilancia orientadas a rastrear la actividad marítima rusa al margen de las sanciones internacionales. El Gobierno del Reino Unido identifica a la nave bajo el nombre de ‘Grinch’ en su catálogo de buques de la llamada ‘flota fantasma’ rusa. Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos enlistan al mismo barco con la denominación ‘Carl’, consignó Le Figaro. Según la Fiscalía de Marsella, la posible duplicidad de nombres y registros forma parte de las estrategias utilizadas para dificultar el rastro y las acciones de supervisión de las autoridades europeas.

Le Figaro detalló que esta operación se encuadra en los esfuerzos europeos para contener las prácticas de elusión de sanciones internacionales, implementadas desde 2022 como respuesta a la invasión de Ucrania. Los organismos investigativos consideran que la manipulación de documentos, incluidos los registros de bandera y las identificaciones formales de los buques, resulta una táctica extendida en las operaciones marítimas rusas para mantener el flujo de hidrocarburos hacia mercados alternativos sin la vigilancia o las restricciones esperadas.

El proceso investigativo continúa abierto bajo la supervisión de la Fiscalía de Marsella, que sostiene contacto constante con autoridades internacionales para verificar los documentos incautados tras la intervención de la nave. Los funcionarios franceses buscan determinar las rutas exactas del buque, su historial de propiedad, y la veracidad de la documentación presentada durante su travesía, según precisó Le Figaro.

A pesar de la inmovilización administrativa de la nave, el capitán no enfrenta cargos formales hasta el momento y se le ha permitido regresar a sus funciones habituales a bordo, explicó el fiscal Bessone al medio francés. Mientras tanto, la embarcación permanece en el golfo de Fos-sur-Mer, sometida a inspecciones técnicas y revisiones legales impulsadas en el marco de la cooperación europea.