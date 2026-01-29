La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez obliga a desalojar más de una decena de viviendas

La crecida del río Guadalete a su paso por la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha provocado el corte en la carretera de la Ina y el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas.

Según informa el Ayuntamiento de Jerez, tras la subida en la jornada de tarde de este miércoles, durante la noche el río se ha mantenido en torno a 5,5 m, favorecido por la bajamar y la apertura de compuertas. No obstante, se prevé una posible subida en las próximas horas, que podría hacer que se alcance el nivel rojo.

Esta situación ha provocado que se haya procedido al desalojo preventivo de una familia, con cinco adultos, que ha sido alojada en el albergue por anegación de vivienda en Cañada del Carrillo.

Igualmente, vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a Cáritas de El Portal. Además, se han realizado avisos preventivos en la zona próxima a la antigua Venta El Cartujano.

En cuanto a los recursos para acoger a las personas que puedan ser desalojadas de sus viviendas se ha habilitado el Centro de Cáritas en El Portal, que hasta el momento ha atendido a 14 personas, y el Albergue municipal, activos desde anoche.