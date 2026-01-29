Agencias

La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez obliga a desalojar más de una decena de viviendas

Guardar

La crecida del río Guadalete a su paso por la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha provocado el corte en la carretera de la Ina y el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas.

Según informa el Ayuntamiento de Jerez, tras la subida en la jornada de tarde de este miércoles, durante la noche el río se ha mantenido en torno a 5,5 m, favorecido por la bajamar y la apertura de compuertas. No obstante, se prevé una posible subida en las próximas horas, que podría hacer que se alcance el nivel rojo.

Esta situación ha provocado que se haya procedido al desalojo preventivo de una familia, con cinco adultos, que ha sido alojada en el albergue por anegación de vivienda en Cañada del Carrillo.

Igualmente, vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a Cáritas de El Portal. Además, se han realizado avisos preventivos en la zona próxima a la antigua Venta El Cartujano.

En cuanto a los recursos para acoger a las personas que puedan ser desalojadas de sus viviendas se ha habilitado el Centro de Cáritas en El Portal, que hasta el momento ha atendido a 14 personas, y el Albergue municipal, activos desde anoche.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

María José Suárez se desmarca de la decisión de Álvaro Muñoz Escassi de retirar su demanda contra Valeri

La ex Miss España afronta las preguntas tras la renuncia de Escassi a seguir la vía judicial, adopta una postura distante y rehúye en público cualquier comentario sobre la posibilidad de nuevas acciones legales que Valeri podría emprender contra el jinete

María José Suárez se desmarca

China ejecuta a once miembros de una banda implicada en una red de fraude en Birmania

China ejecuta a once miembros

Dia eleva sus ventas en España un 8,6% en 2025, hasta los 5.565 millones

Dia eleva sus ventas en

Kiko Rivera reacciona a la salida a subasta de Cantora por las deudas de Isabel Pantoja

Al enterarse por una publicación de que la propiedad familiar será rematada por problemas financieros, el hijo de la famosa artista habría contactado a abogados para valorar posibles acciones legales con el fin de no perder el inmueble

Kiko Rivera reacciona a la

Perú confirma la liberación de dos nacionales que permanecían encarcelados en Venezuela

Ricardo Meléndez y Arturo Paredes salieron de prisión luego de gestiones diplomáticas, reciben apoyo consular y se preparan para regresar a Lima, mientras continúan negociaciones para liberar a más connacionales detenidos en Caracas

Perú confirma la liberación de