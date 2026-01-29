Granollers y Zeballos se despiden en semifinales del Abierto de Australia

Neal Skupski, tras derrotas previas en finales de París y Nueva York frente a Marcel Granollers y Horacio Zeballos, consiguió una revancha este jueves junto a Christian Harrison al vencer a la dupla hispano-argentina en las semifinales del Abierto de Australia en Melbourne. Según informó la agencia Europa Press, Skupski y Harrison eliminaron a los terceros cabezas de serie con parciales de 6-3 y 7-6(7), privando a Granollers y Zeballos de la posibilidad de debutar juntos en la final del primer gran torneo del año.

El medio detalló que Granollers, originario de Cataluña, y su compañero argentino llevan varios años en busca del título en el Abierto de Australia, el único Grand Slam que no han conseguido disputar en la final como pareja. A pesar de haberse consagrado campeones en Roland Garros y el Abierto de EEUU, la pista dura australiana sigue imponiéndoseles como un obstáculo. Este año, tras superar rondas previas, volvieron a quedar a las puertas de la final luego de caer contra los representantes de Gran Bretaña y Estados Unidos.

El desarrollo del partido mostró una clara superioridad de Skupski y Harrison durante el set inicial. Según Europa Press, los ganadores lograron dominar el ritmo y concluyeron el primer parcial con un 6-3, obligando a Granollers y Zeballos a buscar una remontada. La segunda manga resultó más igualada, ya que los campeones de París y Nueva York lograron romper el servicio de sus rivales y obtuvieron la oportunidad de cerrar el set a su favor. Sin embargo, pese a ese momento favorable, no lograron concretarlo. El desenlace se definió en un desempate, en el cual Granollers y Zeballos finalmente cedieron por 9-7.

Europa Press consignó que esta derrota impide que la dupla hispano-argentina supere su histórico escollo en Australia, donde aún no han logrado instalarse en la última ronda, a diferencia de lo conseguido en otros escenarios del circuito internacional. Skupski, anteriormente vencido por esta misma pareja en las finales de Roland Garros y el US Open —en ambas ocasiones haciendo dupla con Joe Salisbury—, celebró ahora su pase al partido por el título, señalando un giro frente a sus recientes antecedentes.

El artículo de Europa Press puntualiza que Skupski y Harrison enfrentarán en la final a los australianos Jason Kubler y Marc Polmans, garantizando así participación local en la disputa por el trofeo. Granollers y Zeballos, por su parte, suman otra semifinal australiana a su historial y deberán esperar otra edición para intentar romper esa barrera. El encuentro, además de definir a los finalistas, consolidó la actuación destacada de los representantes británicos y estadounidenses, capaces de imponerse ante rivales con experiencia y títulos recientes en eventos de máxima exigencia.

El resultado del partido cobra especial relevancia dentro del circuito de dobles, dado el historial reciente de los protagonistas. Europa Press subrayó que la pareja conformada por Granollers y Zeballos, vigente campeona de dos Grand Slam, no ha logrado concretar el ciclo de títulos en los cuatro torneos grandes, manteniendo la edición australiana como cuenta pendiente en su palmarés conjunto.