Evacúan 14 zonas rurales de Jerez por la crecida del Guadalete por encima de los seis metros

En la zona de La Ina, ubicada en el área rural de Jerez de la Frontera y habitada por aproximadamente 300 personas, las autoridades han dado prioridad durante la jornada al traslado y atención de sus residentes, estableciendo dispositivos de emergencia ante el avance del desbordamiento del río Guadalete. Según consignó el medio de comunicación, un total de 14 zonas rurales pertenecientes a la comarca de Jerez se encuentran bajo órdenes de evacuación inmediata. El río Guadalete alcanzó un caudal superior a los seis metros, superando los niveles de alerta roja y generando la necesidad de trasladar a cerca de 600 personas hacia recintos habilitados para su resguardo.

Como información adicional, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez) en su Fase de Emergencia y Situación Operativa 2, lo que implica la transferencia de la coordinación y el mando al gobierno regional de la Junta de Andalucía. El diario informó que, durante la noche previa, se concretó el desalojo preventivo de una decena de viviendas localizadas en áreas como Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas. Posteriormente, las acciones se han ampliado a un mayor número de barriadas y pedanías rurales de Jerez, con refuerzo específico en aquellas zonas donde el riesgo por inundación resulta más elevado.

En respuesta a la emergencia, y tal como describió la fuente original, se habilitó el polideportivo de Chapín para recibir a las familias evacuadas, contando con el apoyo logístico y de atención humanitaria ofrecido por Cruz Roja. El dispositivo instalado busca garantizar la seguridad y el bienestar de los damnificados y centralizar la asistencia necesaria mientras persista la situación de alerta.

De acuerdo con la información del medio, el desbordamiento actual del Guadalete ha provocado que los equipos de emergencia mantengan la máxima vigilancia en la región. A efectos de salvaguardar a la población, la Junta de Andalucía ha desplegado recursos para gestionar tanto el proceso de evacuación como la atención en los recintos temporales dispuestos para los afectados.

El nivel del río Guadalete, que descendía en ese momento por encima de los seis metros, motivó la declaración pública del nivel de alerta roja. Este umbral determina la adopción de medidas excepcionales para minimizar riesgos y asegurar la integridad de los habitantes de las zonas rurales circundantes de Jerez de la Frontera. En función de la evolución del caudal y de las condiciones meteorológicas, el dispositivo de emergencia evalúa de manera constante las áreas amenazadas para tomar decisiones sobre nuevas evacuaciones o adaptaciones en la atención a los desplazados.

La fuente puntualizó que esta emergencia hídrica afecta especialmente a barriadas y pedanías, muchas de ellas ubicadas en torno al cauce del Guadalete y con tradición agrícola. Las autoridades municipales y autonómicas desarrollan tareas conjuntas para controlar la situación, organizar el traslado seguro de las personas y coordinar la ayuda necesaria a quienes han debido salir de sus domicilios de forma repentina.

La colaboración entre administraciones y organismos de ayuda humanitaria, como reportó la fuente, se mantiene activa en tanto persista la alerta máxima y hasta tanto las condiciones permitan el retorno de las familias a sus hogares. De momento, la prioridad institucional se centra en la protección de los residentes y en la supervisión del comportamiento del río Guadalete para prevenir el agravamiento de la emergencia y garantizar una respuesta eficaz. El monitoreo y los dispositivos de asistencia seguirán operativos mientras el nivel del río requiera la continuidad de las medidas adoptadas.