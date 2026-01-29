El Villarreal CF ficha al lateral derecho estadounidense Alex Freeman hasta junio de 2032

El club español Villarreal CF ha formalizado la incorporación del defensor Alex Freeman, quien ha firmado un contrato hasta el mes de junio de 2032, tras ser distinguido al término de la temporada pasada como el mejor prospecto juvenil de la Major League Soccer (MLS), según informó el propio Villarreal a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información publicada en la página web del Villarreal CF, el traspaso de Alexander Michael Freeman, originario de Baltimore (Estados Unidos) y nacido el 9 de agosto de 2004, se acordó durante este jueves tras establecerse los términos con el Orlando City, su club de procedencia. El futbolista estadounidense, de 21 años, se desempeña principalmente como lateral por la derecha y llega con una reputación consolidada por su rendimiento tanto a nivel de clubes como internacional.

El Villarreal detalló en su comunicado que Freeman sobresale por su capacidad física, fuerza y velocidad, características que lo avalan para desempeñarse también en zonas más avanzadas dentro del perfil derecho del campo. Según el club español, el jugador dispone de condiciones atléticas que le permiten ocupar diversos roles ofensivos o de contención, siempre partiendo desde su posición predilecta en la defensa.

Freeman acumuló más de 40 encuentros oficiales con la escuadra de Orlando City en la MLS antes de su llegada a España. A nivel internacional, ha representado a la selección absoluta de los Estados Unidos en 13 oportunidades y, en uno de esos partidos amistosos frente a Uruguay, marcó dos goles, sumando así una de sus actuaciones más destacadas con el combinado nacional. Según consignó el Villarreal, ese rendimiento internacional se suma a su experiencia en la liga norteamericana, donde fue elegido Jugador Joven del Año al cierre de 2025.

El traspaso de Freeman se entiende también dentro de la estrategia del Villarreal para reforzar su plantel con jóvenes talentos con proyección internacional y experiencia acumulada en campeonatos de primer nivel fuera de Europa. Esta adquisición responde al interés de la directiva por sumar futbolistas con capacidades físicas y técnicas que puedan adaptarse a diferentes estilos de juego, así como aportar al plantel desde su lado derecho con opciones tanto defensivas como ofensivas.

La trayectoria corta pero intensa de Freeman en la MLS lo ubicó rápidamente entre los jugadores con mayor proyección exportable en el fútbol estadounidense. Su rendimiento con Orlando City y su capacidad de adaptación le otorgaron visibilidad entre clubes europeos, facilitando su llegada al fútbol español. El Villarreal CF destacó en su nota que el contrato del jugador se extiende hasta junio de 2032, lo que marca una apuesta a largo plazo por la progresión del futbolista.

Freeman continúa su carrera en Europa tras una serie de actuaciones que lo posicionaron en la selección nacional de su país y que le permitieron exhibir notables cualidades competitivas tanto en ligas domésticas como en el plano internacional. Su incorporación al club amarillo supone un refuerzo dirigido a ampliar las alternativas en defensa y aportar distinta variantes tácticas, una estrategia explícita en la política de fichajes del club, según se desprende de la comunicación oficial del Villarreal.