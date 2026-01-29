Agencias

El Ejército de Israel acepta el balance de muertos de las autoridades de Gaza en la ofensiva en la Franja

Guardar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dado como buenas la cifra de más de 71.600 fallecidos publicada por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por primera vez desde el inicio de la ofensiva que emprendió sobre el enclave palestino tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Las FDI han señalado que están analizando cuántos combatientes y civiles engloban estas cifras, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

Según el último balance publicado este miércoles por las autoridades sanitarias gazatíes, son 71.667 los muertos y 171.343 los heridos como consecuencia de los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino.

Estas cifras son susceptibles de ser incluso aún mayores, pues en cada parte ofrecido por el Ministerio de Salud se resalta que son muchas las víctimas que continúan atrapadas bajo los escombros o en áreas a las que no pueden acceder por imposición de las tropas israelíes. El recuento no incluye a quienes murieron de hambre o enfermedades como consecuencia de la grave crisis humanitaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y 600 tractores reclaman en las calles de Burgos una mayor protección al campo

Cerca de 1.500 manifestantes recorrieron la ciudad acompañados de más de 600 tractores, exigiendo mayor control sobre importaciones, apoyo estatal tras los recortes de la PAC y protección ante la fauna salvaje que amenaza su producción

Unos 1.500 agricultores y ganaderos

El lanzamiento de 'Crew-12', la tripulación de la astronauta francesa Adenot, está previsto para el 11 de febrero

Sophie Adenot, junto a otros tres especialistas internacionales, viajará por primera vez a la Estación Espacial Internacional, donde desarrollará investigaciones médicas, experimentos científicos y tareas de colaboración tras superar la exigente formación junto a colegas de diversas agencias

El lanzamiento de 'Crew-12', la

Windows 11 alcanza los mil millones de usuarios pero se enfrenta a diversos fallos de funcionamiento

Microsoft reconoce veloz migración global a su última versión, impulsada por el fin del soporte previo, pero enfrenta críticas y preocupación por recurrentes errores técnicos tras actualizaciones recientes, afectando a dispositivos corporativos y a usuarios particulares en todo el mundo

Windows 11 alcanza los mil

El campo muestra su "hartazgo", saca medio millar de tractores en Valladolid y señala a PP y PSOE: "Nos han vendido"

Miles de agricultores se congregan en el centro de Valladolid, desplegando tractores y exigiendo respuestas políticas ante el descontento generado por los recortes en la PAC y el acuerdo UE-Mercosur, en una jornada marcada por la unidad del sector

El campo muestra su "hartazgo",

Óscar Puente asegura que las roturas de carril son habituales en Europa, pero casi nunca con daños personales

Óscar Puente asegura que las