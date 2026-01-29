El campo leonés sale a la calle: cerca de 1.000 tractores y unas 4.000 personas claman por la pervivencia del sector

José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León, planteó durante la concentración la urgencia de que la clase política y las administraciones reconsideren su postura ante los problemas del sector agroganadero, destacando que los agricultores de la provincia demandan reciprocidad en los intercambios comerciales y la garantía de rentabilidad y viabilidad para su profesión. Este mensaje cobró relevancia este jueves, cuando León fue escenario de una masiva movilización de cerca de 1.000 tractores y alrededor de 4.000 personas, una presencia que, de acuerdo con Asaja, superó ampliamente las expectativas previstas y reforzó la legitimidad de sus peticiones, según reportó Europa Press.

La convocatoria reunió a las principales organizaciones agrarias de la provincia: Asaja, UCCL, Ucale-COAG y UGAL-UPA. Desde las 11:00 horas, la multitud comenzó a agruparse en las inmediaciones del Estadio Reino de León, donde ya se contabilizaban unos 400 tractores. Con el paso de las horas, esa cifra ascendió por encima de los 800, reflejo de la movilización de los representantes y afiliados de las organizaciones del sector. El medio Europa Press consignó que el acto reivindicativo mantuvo un mensaje consistente: la necesidad de políticas que devuelvan dignidad y futuro al campo leonés.

Entre los principales reclamos se encuentran la exigencia de una Política Agraria Común (PAC) que no implique recortes y que se oriente principalmente al agricultor profesional, la demanda de precios justos para los productos agroganaderos, y la eliminación de los aranceles actuales sobre insumos como los abonos. “Queremos asegurar que nuestra profesión sea rentable y competitiva, que contribuyamos como país exportador y generador de empleo en el entorno rural”, enfatizó Turrado durante el acto, según detalló Europa Press.

El rechazo al acuerdo UE-Mercosur ocupó también un lugar destacado en las demandas de los asistentes. El respaldo del Parlamento Europeo a denunciar recientemente el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue recibido como un avance temporal que abre un margen de actuación para presionar por alternativas al actual enfoque comercial, tal como detalló Europa Press. Los agricultores consideran que dicho tratado perjudica especialmente a las explotaciones locales, pues la entrada de productos de países terceros bajo condiciones diferenciadas agrava la competencia y debilita la posición del sector primario español.

Sonia Castro, secretaria general de UGAL-UPA en León, remarcó la necesidad de que las peticiones planteadas por el sector se traduzcan en herramientas concretas para el desarrollo rural y la incorporación efectiva de jóvenes al sector agroganadero. Además, reclamó indemnizaciones justas por los daños causados por la fauna salvaje y solicitó a los responsables políticos que su respaldo al sector no sea únicamente simbólico, sino que se materialice en acciones efectivas. Castro denunció que los profesionales agrarios se ven utilizados como “moneda de cambio en tratados que persiguen otros intereses”, postura compartida por otros dirigentes en declaraciones recogidas por Europa Press.

El presidente de Ucale-COAG en León, Apolinar Castellanos, puso énfasis en las dificultades que enfrentan actualmente los productores locales para sostener sus explotaciones debido a las políticas gubernamentales. Consideró que las decisiones emanadas de las diferentes administraciones han puesto en serio riesgo la supervivencia de la actividad agraria en la provincia. “Los políticos nos están mangoneando, despreciando... porque cuando se enfrentan a nosotros nos dan el 'parabién' y cuando van a negociar y a firmar hacen lo contrario de lo que nos han ofrecido”, sentenció Castellanos, según Europa Press.

Castellanos recordó el pasado industrial y agrícola de León, subrayando que décadas atrás la provincia podía sustentarse en su producción local. Mencionó la desaparición de la industria del carbón y de las azucareras —sector que llegó a contar con cuatro plantas en la provincia, hoy inexistentes— como parte de un proceso que se teme pueda replicarse en la agricultura y ganadería si las políticas actuales persisten. En sus palabras, “Hay que parar a pensar, a meditar qué ha pasado...”.

Juan Antonio Rodríguez, presidente de UCCL, ponderó el consenso y la acción conjunta de las organizaciones agrarias. En sus declaraciones, reconoció que la protesta evidencia la desaprobación del sector frente a las políticas agrarias de la Unión Europea y abogó por un cambio de rumbo: “Si no, nuestros pueblos no tienen futuro”, manifestó durante la marcha. Además, Rodríguez anticipó una nueva movilización prevista para el 11 de febrero en Madrid, donde se espera la participación aproximada de 1.500 tractores y 15.000 personas, unificando a las organizaciones leonesas para trasladar sus demandas al debate nacional.

Según Europa Press, las organizaciones participantes han insistido en que el objetivo de estas acciones es garantizar el sostenimiento económico y social de las zonas rurales, abordando tanto la competencia desigual en los mercados internacionales como la necesidad de reformas en las políticas domésticas que afectan al sector. Han remarcado el potencial de la agricultura y la ganadería de la provincia no solo como generadores de riqueza, sino también como elementos clave para frenar el despoblamiento y asegurar el relevo generacional.

La manifestación realizada en León se inscribió dentro de una serie de movilizaciones que buscan respuestas institucionales ante la crisis rural y la viabilidad del campo. Las entidades reclaman medidas inmediatas para asegurar un futuro no solo para quienes dependen directamente de la actividad agroganadera, sino para el conjunto del entorno rural, según reportó Europa Press.