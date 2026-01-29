Agencias

Denuncian a un hombre en Palma por quintuplicar la tasa de alcoholemia y conducir sin carné

Interceptado de madrugada en una importante avenida de la capital balear, el individuo circulaba de forma peligrosa, mostraba claros signos de intoxicación y carecía de permiso, siendo investigado por infracciones graves tras superar ampliamente el límite legal de alcohol en sangre

Durante el registro realizado en la furgoneta se localizaron nueve botellines de cerveza con tequila, lo que resultó relevante para la actuación policial iniciada tras interceptar, de madrugada, a un conductor en la avenida Gabriel Alomar de Palma. Según informó la Policía Local a través de un comunicado reproducido por diversos medios, las autoridades detuvieron a un hombre de 40 años, de nacionalidad ecuatoriana, por presuntamente circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y por registrar una tasa de alcohol en aire espirado que superaba con creces el límite legal. Los hechos ocurrieron el pasado sábado y han dado lugar a la apertura de diligencias por infracciones graves a la seguridad vial.

La intervención policial se produjo después de que una patrulla detectara la circulación anómala de una furgoneta que, según detalló la Policía Local de Palma, realizaba maniobras peligrosas e invadía reiteradamente los carriles adyacentes sobre la citada avenida. El conductor presentaba claros signos de intoxicación etílica y mostró una actitud poco cooperativa durante la identificación. Ante la situación, los agentes realizaron una prueba de alcoholemia, la cual reflejó un resultado de 1,22 miligramos por litro en aire espirado. El Ayuntamiento y la policía destacaron que este valor representa cinco veces el máximo permitido para la conducción, que se sitúa en 0,25 mg/l.

Las comprobaciones llevaron a establecer que el hombre carecía de carné de conducir y que nunca lo había obtenido, lo que se sumó al resultado positivo en la prueba de alcohol. Durante la inspección minuciosa del vehículo, los agentes hallaron en el interior los nueve botellines mencionados de cerveza con tequila, lo que refuerza el contexto de intoxicación señalado en el informe policial.

Tras ser informado de los hechos y de su condición de investigado, el implicado fue citado para comparecer en un juicio rápido. El medio informó que el vehículo no fue inmovilizado por los agentes, ya que posteriormente un familiar se encargó de retirarlo del lugar. Una vez concluida la intervención, la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma remitió todas las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia para la continuación del procedimiento judicial correspondiente.

Los presuntos delitos que se atribuyen al conductor están recogidos en las leyes españolas sobre seguridad vial, que castigan la conducción bajo los efectos del alcohol y la conducción sin el correspondiente permiso. El caso permanece bajo investigación judicial según consignó la Policía Local de Palma.

